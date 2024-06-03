《家族榮耀》慶功！林峯驚喜捧大蛋糕與佘詩曼補祝生日

由佘詩曼（阿佘）及林峯等主演的劇集《家族榮耀之繼承者》，推出以來穩坐內地熱搜平台港劇的首位。劇集內每個角色都各懷鬼胎，並周旋於家族爭鬥之中，引起網民熱話。近日台前幕後包括阿佘、林峯、黃浩然、羅子溢、梁靖琪及陳靜等齊齊出席慶功宴，場面相當熱鬧，林峯更為電影《九龍城寨之圍城》謝票後趕緊殺到，且捧着粉紅色大蛋糕現身，與全場合唱生日歌，為日前生日的阿佘補祝牛一，教壽星女驚喜非常。

劇中阿佘、林峯和黃浩然三角關係，令人看得牙癢癢。近日劇情更交代阿佘要坐冤獄，她笑說：「雖然坐監，但有兩位護花使者喺我身邊，其實都幾幸福。」戲中飾演阿佘富二代追求者的黃浩然則謂：「我記得，好似一出獄妳又即刻又搵我借錢嘞！咁我老婆都有追睇嘅，佢話梗係揀我啦，唔通揀阿峯咩？」林峯打趣﹕「我老婆都係咁講，哈哈！」

黃浩然又劇透表示﹕「嚟緊我終於唔使淨係同阿佘個角色講錢嘞，佢將有一場好情深嘅表白，好好睇。」林峯亦透露自己的角色將面臨重大危機﹕「之後都幾慘，經歷一啲大事亦牽涉到阿佘屋企。」至於阿佘能否爭取家業繼承權，即留待觀眾追睇揭盅。

另外，羅子溢自爆網上獲得新封號「丘家唯一男孫」啼笑皆非，他亦坦言角色開始步入魔化﹕「我開始真正出手，將會又多幾個人受害，連我自己都害埋我自己，大家睇到最尾會好爽！」其實子溢劇中最艷福無邊，先後與梁諾妍和王敏奕等靚女有親密場面，問到有否與太太楊茜堯一齊追看，他笑說：「呢啲時候梗係走啦！啱啱嗰段時間幫小朋友沖涼，其實我有俾啲短片佢睇，佢睇完都『咦～』！」Toby落井下石，說：「係咪冇得入門口？」子溢笑說：「我膝頭哥損晒（笑指跪玻璃！），仲未好番！」