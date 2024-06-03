Jer曾被公司要求「正常啲」　愛做隱形人享受Me Time

男團MIRROR成員Jer（柳應廷）近日推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，日前他接受專訪時解釋歌名如「水蛇春」般長的由來：「係我同經理人花姐一齊傾出嚟嘅，覺得個意境好得意，背景設定係有班靈魂，趁發夢時開Party，好似我偶像導演添布頓（Tim Burton）都係走天馬行空嘅風格，平時未必經歷到嘅事，喺我首歌度見到囉。」

而他之前推出的《筆觸男孩憂鬱之死》同樣充滿暗黑感覺，問到可擔心「走火入魔」？他哈哈笑直認早已成魔，且感覺良好會持續下去變成自己的Icon，他說：「都係做自己嘅作品啫，喺舞台上我係個瘋子，呢樣嘢又唔會影響到人哋，喺自己舞台上發癲之嘛。」問到何時才「改邪歸正」？Jer笑謂終有一日，而年尾將推出講人生及遺憾的「易入口」歌曲，強調不抗拒唱大眾口味的歌，直認除網民外，連公司亦要求他「正常啲」，他說：「嘗試調整吓，一年有一首，又唔係嫌大路歌Cheap，只係人成世流流長，想好似外國咁做啲唔同種類嘅歌啫。」

Jer在作品上怪誕盡出，而私下卻愛做「隱形人」，直言放工後就會「失蹤」：「你WhatsApp唔到我，要寄信，收到可能係幾個月後，所以啲人成日話喺朋友嘅社交網搵我，我唔介意離群。間中都會同Jeremy、Edan打牌，但佢哋會怕我唔出現，所以會預多一隻『腳』。」又否認有社恐，只是愛Me Time的感覺。

問到是否習慣獨處才要在網上交友？一度語塞的Jer表示：「又冇話，真人、網上都係冇限制，（唔怕網騙？）呃我啲乜嘢呀？好難話呃唔呃，未試過畀人呃喎。」至於與圈外女友Kelly分手後，先後跟《全民造星IV》的Alice（許寶恆）、化妝師Rainbow傳緋聞，現任緋聞女友又是有「插畫界陳嘉倩」之稱的Coey，問到究竟誰是「真命女友」？Jer堅持私隱拒談，多番強調望外界只留意他的作品，但談及常被讀者撞見拍拖，他謂：「介意就唔出街，會同唔同嘅朋友出去食飯同玩，唔會因為Artist身份而冇咗生活，我都係一個人。」

場地:Best Partyroom @best_partroom

Stylist：PIPA Creative