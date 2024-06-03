ORA 07純電轎跑抵港登場

QRA 07四門純電轎跑車日前抵登場，車頭特設自動調節進氣格柵，需要時會自動打開引進更多空氣幫手散熱減，同時減低風阻。（方偉堅攝）

長城汽車(GWM)集團旗下的獨立純電動汽車品牌ORA，繼一年前代理引進純電揭背車FUNKY CAT(即日起已改稱為QRA 03)作為頭炮輸港車型，最近終於輪到第二款車型攻港，指的就是四門純電轎跑車 QRA 07。

全新ORA 07擁有4,874 x 1,850 x 1,500mm的車身長闊高，採用超流線型車身、無框車窗設計，風阻系數僅0.22Cd.。輸港的提供Standard Range（64kWh/ 續航力440km(WLTP)）、Long Range(83kWh/ 續航力570km(WLTP)）及 AWD GT(83kWh/ 續航力520km(WLTP))三個版本選擇，「一換一」售價由大約$24至$33萬不等。Standard Range及Long Range同是頭驅車，同配備前軸馬達，最大馬力及扭力分別同為204ps及340Nm，0-100km/h同需7.9秒完成。至於配備前及後軸電馬達、以四輪驅動的AWD GT版，最大馬力及扭力分別為402hp及680Nm，0-100km/h加速可4.3秒完成。