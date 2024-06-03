李宰旭不受情傷影響照冧港粉　王丹妮見Oppa唔敢合照

憑韓劇《還魂》而人氣急升的韓國男星李宰旭與《閃亮的西瓜》男主角厲雲今日（3日）現身中環活動，同場還有藝人王丹妮、歌手黎峻、郭思和洪助昇。

李宰旭與女團aespa成員Karina拍拖5周便分手，今次是他分手後首度在港露面，現場他先用廣東話打招呼說：「大家好！」對獲邀請來港感覺榮幸，心情似未受情傷影響，提到今次來港很想吃港式甜品，由於留港時間唔耐，又想吃美食又想shopping，笑言希望活動後有時間兩樣都做到。

厲雲就笑笑口表示最鍾意吃燒賣，指昨日經已吃過，自認為食，想試勻香港地道美食。李宰旭透露剛完成一部作品，正處於休息，繼上次與香港粉絲見面，今次再見到粉絲，好想借機會講多謝：「香港粉絲對自己的愛載和支持，真係好多謝大家，希望用更好嘅作品答謝大家。」厲雲認同對粉絲的愛最好的回報就是做更多好作品，又指香港粉絲既熱情又歡樂。他透露即將開拍新劇：「新劇角色做偶像練習生，感覺有難度，要努力面對挑戰。」

王丹妮今日與兩位韓國靚仔同場，但揚言不夠膽影合照，講笑驚被老公鬧，問老公是呷醋老公？她笑說：「以前係，依家OK，講笑啫！佢會話你就好啦可以同靚仔做嘢，我會讚番佢係我心目中靚仔OPPA，佢又會讚我係佢心目中最靚嘅，大家互氹。」她說近日有追看《逆貧大叔》，主要想學嘢，甚少看甜寵劇，因為老公不在身邊，少了甜寵對象，但指老公6月底考完試便回港，屆時可以一同看甜寵劇。至於現年10歲愛女Affa被指愈大愈靚，她說笑不能再讚女兒太多，怕有公主病，但指女兒獨立及勤力讀書，女兒好像妹妹一樣，會互相照顧，「佢知我周身骨痛，會主動幫我按摩，又陪我瞓，好支持我。」

透露正在開拍新戲，今日抽空才能出席活動，戲中角色需要很大勞動力，每星期要上堂學習，跟平日零運動有很大反差。對於《九龍城寨之圍城》票房有望追趕《毒舌大狀》，她表示看了該片兩遍，並為該片打氣加油，指香港電影很有希望，望代表到香港的電影一套又一套衝出香港，無論新演員或前輩都好努力，希望再有多些好作品呈現。