吳業坤自稱「螢幕處男」　拍「愛情動作戲」驚日本老婆唔畀

藝人吳業坤今日（3日）到新城電台接受訪問，宣傳新歌《幼馴染》，他解釋歌來自日文漢字，是青梅竹馬的意思，他説：「太太有份幫手諗，始終佢日文好過我，今年啲歌想行日系、Jpop風格。」他表示早前飛到日本，3日內完成3首歌曲MV拍攝，現時可專心為劇集拍攝：「上年邊拍劇邊造歌，影響到進度。」他透露晚上便要返佛山繼續為《刑偵12》進行拍攝，透露今次角色跟他以往演出的有很大反差，又感謝監製鍾澍佳多次給予機會：「《新聞女王》、《法證先鋒6倖存者的救贖》，到今次《刑偵12》，佢之前都畀我幫劇集寫歌，希望未來可以繼續合作。」

他亦笑指在對方社交網留言，希望能參與演出《新聞女王2》，又表示希望拍動作劇，笑問是否「愛情動作戲」？他搞笑指太太未必批准，他表示平日會跟太太報備會拍甚麼，笑指太太暫未有下指令禁止他拍甚麼劇種，但亦試過先斬後奏：「《香港人在北京》有攬攬、錫吓，冇同太太講。」他表示已請太太吃飯賠罪，又笑稱自己是「螢幕處男」，仍未獻出螢幕初吻。

他又笑指自己平日懶熨衫，自爆現時每次出門，若太太見他的衣服「巢」了會叫他脱下來用熨斗燙好：「因為佢覺得老公嘅衣服巢，即係代表個老婆做得唔好，其實我阿媽以前都係咁，好似傳承咗畀太太咁。」