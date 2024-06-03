無綫播《繁花》　王家衛重現90年代上海繁華

製作人王家衛執導及監製的電視劇《繁花》今晚於翡翠台開播。劇集背景發生在上海，也與香港故事異曲同工，首集劇情已緊張萬分，男主角胡歌出席完除夕酒會甫踏出酒店，即被一輛計程車蓄意撞成重傷，故事隨即由他的回憶自述開始，粉絲追睇原因多個，當中包括王家衛致力重現90年代上海的繁華，以一比一的比例在車墩影視基地重塑出華麗的場景，令人賞心悅目。

而劇中「爺叔」游本昌充份發揮金句王本色， 他跟胡歌講到男人做生意要有「三個皮包」時，即解釋︰「第一個是你實際上有多少錢。第二個是你的信用、第三個是人家認為你有多少錢。」對於想在股票市場鑽營的人，即忠告「紐約帝國大廈曉得吧？底下跑到屋頂，要一個鐘頭；從屋頂跳下來，只要八點八秒，這就是股票。想從股票上賺錢，先學會輸。」

今次所有演員的服飾都一絲不苟，例如胡歌劇中所穿的西裝，大部份均為意大利品牌、用料照足劇中所講「西裝第一要看料子，一定要英紡，純羊毛的」。而戲中女生的皮草及手錶到飾物，大都是貨真價實的名牌真品。至於《繁》劇取景於黃河路及和平飯店等聖地，吸引不少粉絲慕名前來打卡拍照，掀起熱潮。