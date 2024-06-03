天然尤物　晒奶展實力

既有巨乳又有索樣嘅模特兒雖然吸睛，但總係予人有花瓶嘅感覺，而來自英國嘅巨乳女模Lucy Pinder為咗展示自己嘅實力，除咗拍攝大尺度寫真晒奶，仲做埋美食及旅遊網紅，誓要改變大家對佢嘅睇法。

熱愛裸曬

欲望係人類嘅本能，故此得一想二絕對合符天性，而出生於英格蘭漢普郡溫徹斯特嘅性感巨乳女模Lucy Pinder亦唔例外。要知道，想喺競爭激烈嘅模特兒界成名，除咗要有五官標致嘅索樣，仲要身材玲瓏浮凸至得，故此唔少模特兒都希望能打造出前凸後趷嘅火辣身材。不過對Lucy Pinder嚟講卻非難事，皆因佢天生擁有一對36G天然巨乳，唔單止樽形夠大又夠激凸，而且渾圓堅挺又結實，可謂人間尤物，加埋纖腰同蜜桃臀，呢副胴體確實係人間極品。

不過有趣嘅係，Lucy Pinder當初並冇諗過做模特兒，卻因為佢一個特別喜好而被發掘入行，原來熱愛裸曬嘅佢，有日喺沙灘進行裸體日光浴，憑住誘人身段而被星探發掘，從此開始模特兒生涯。

拒做花瓶

雖然Lucy Pinder樣靚身材正，但係出道初期人氣並唔高，後來佢為一本著名男士拍攝半裸寫真而備受注目，工作同演出機會愈來愈來，而為咗令事業更上一層樓，佢決定拍攝一系列大尺度寫真，更憑住水漲船高嘅艷名，經常喺電視節目上以性感形象亮相。

不過佢嘅野心並非想成名咁簡單，其實佢亦有演藝夢，原來自細便經常參加話劇演出嘅佢，一直夢想成為演員，而隨住佢人氣愈嚟愈高，漸漸佢唔想再被大家視為性感花瓶。為此佢曾改以中性形象示人，希望能夠參演唔同種類嘅電視劇及電影。不過想一下子改變形並非易事，為咗能夠等大家見識到佢另一面，近年積極將自己打造成美食及旅遊網紅嘅佢，頻頻喺IG分享食評及旅遊心得，目的只係唔想證明自己唔係花瓶。

Profile

出生地：英國

身高：165cm

三圍：36G-25-36

擁有一對天然巨乳嘅Lucy Pinder，如此火辣身材唔止令男士興奮，女士亦羨慕不已。雖然佢近年努力轉型，但仍然會拍攝性感寫真，對男士嚟講絕對係福音。