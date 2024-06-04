【是日通勝】

農曆四月廿八

甲辰年 己巳月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：青、綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業與財運皆下跌，多用紫黃兩色有好處。

金牛座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

雙子座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

巨蟹座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

獅子座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

處女座：是時候為人生設定目標，不要再虛度光陰。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：謀事要竭盡所能，切勿一遇到挫折就退縮。

人馬座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

山羊座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

水瓶座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

雙魚座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）蛇 健康差

鼠：得到貴人的幫忙，事業發展一帆風順。

牛：運勢處於中等水平，懂知足就冇煩惱。

虎：運勢好到極，能遇到熱心相助的貴人。

兔：花太多時間在事業，小心伴侶不高興。

龍：小心駛得萬年船，處理文書切忌馬虎。

蛇：是日沖煞，身心疲憊，健康狀況不佳。

馬：是時候充實自己，對實現夢想有幫助。

羊：處理文書勿大意，每項細節要對清楚。

猴：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

雞：工作順利，但要保重身體，避免熬夜。

狗：各方面運勢都不錯，但最好保持低調。

豬：抽空跟朋友聚一聚，可望帶來好心情。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

大運

每一個人不論男女命，一出生後便有所謂生辰八字的結構，是富是貧，是貴是賤，皆由此而衍生。可能是出生在大富大貴之家，即所謂含着金鎖匙出生，也可能在一中等家庭而生，更有機會生長在一貧困家庭中。當然，其在成長過程中，是一路平順還是諸多阻滯？是先富後貧還是先貧後富？此中之運勢如何，便要觀看其大運如何，對命中有輔助？還是對命格有所破壞？

命格上，男命陽年出生，其大運由月柱順行；如男命在陰年出生，其大運便由月柱逆行。女命在陽年出生，其大運由月柱逆行；女命在陰年出生，其大運由月柱順行。何謂陽年？即天干甲丙戊庚壬之年，便謂之陽年。年干是乙丁己辛癸的，便為之陰年也。

命格之架構喜用五行，先天五行之配合，是依據年月日時組合而決定。但此種所謂喜用神，有機會因與大運配合上而有所改變，並非是一生一世也是此種喜用的，有機會在某大運中原是喜用神的變為忌神，並可能原是忌神的，在某大運中由忌神變為喜用。可以由不從不化，而變成又從又化，由原本忌金和木的，變成喜金和木的。所以，八字學問實是難學難精，變化太多端了。