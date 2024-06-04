劇壇戰火蔓延！熱巴失勢楊紫攝位做廣告女王

新疆美女迪麗熱巴近年與上位花旦楊紫經常鬥收視、鬥熱話，難分高下，近日轉場鬥商品代言工作！熱巴代言工作向來是女星之首，不過自從去年兩部孭飛劇口碑仆直後地位動搖，代言量大幅減至18個，楊紫趁機攝位，暫以20個代言成為一姐！

90後陸劇女神迪麗熱巴憑着標致面孔深受廣告商歡迎，品牌代言數目近年更成為內娛之冠，高峰期曾狂擸逾30個代言，創造品牌商投放37億元人民幣（約40億港元）廣告費的紀錄。去年她更成為「全球時尚產業人物500強」的唯一內地女星，風頭一時無兩。

不過，隨着熱巴去年兩部孭飛劇《公訴》及《安樂傳》口碑連環仆直，連登「負評最多的劇集」頭兩位後，熱巴跌落神壇，連品牌代言地位亦開始受動搖。雖然她仍有高奢品牌代言，亦有珍珠、眼鏡、身體護理、電腦、乳製品及衞生用品等代言，但數量比全盛期銳減，如今只剩下18個，與兩年前單是廣告收入已有逾億元人民幣作比較，如今收入確實少了一大截。

反觀其勁敵楊紫去年憑人氣劇《長相思》升呢，與去年相比新增了12個代言工作，至今以20個代言成為內娛女星之冠，而且種類多元化，除了有兩個高奢品牌代言外，還有汽車、閱讀App及面膜等。有網民直指沒想過楊紫之前被嘲「個位數代言女星」，如今僅花了數個月就趕上並超前熱巴。

轉攻綜藝收過千萬酬勞

楊紫榮升「廣告女王」，不過亦不能鬆懈，全因後起之秀來勢洶洶！「95花」趙露思、虞書欣及白鹿近年熱度持續攀升，在公仔箱表現亮麗，亦頗受廣告商歡迎，當中以25歲的「甜寵女神」趙露思最為強勁，狂擸19項代言，由名牌服飾、護膚品，至洗髮水、女性用品及飲品等一應俱全，數量之多僅次於楊紫，至於虞書欣及白鹿則分別有13個及9個代言工作在手。

熱巴在「代言戰」不敵楊紫，在劇壇的鬥爭亦未見明朗。熱巴去年於暑假檔憑主演劇《安樂傳》正面撼楊紫的《長相思》，但慘敗收場，沒料到今年大有機會再碰頭。熱巴新劇《利劍玫瑰》與楊紫的《長相思》第二季均預計暑假檔登場，外界期待她們再次決一高下，而熱巴似乎未戰先輸，皆因兩劇在影視平台的預約量相差一大截，《長2》承接餘威，目前累積逾613萬人預約觀看，《利》劇則只有33.1萬，高下立見！有劇迷鬧爆《利》劇播放平台，指網站預約機制已先後3次出現故障，令預約數字每次都歸零重新起計，更試過出現「未能預約」的通知。

眼見劇集苦無出路，熱巴為保持人氣，近期已轉攻綜藝，先後接拍《花兒與少年》第5季及《開始推理吧》第2季，近日網上就爆出她以千萬元人民幣（約1,080萬港元）接拍《開》，比起同節目的劉宇寧、張凌赫及白宇的酬勞高出一倍，總算幫補了品牌代言失去的酬勞。

楊冪趙麗穎打成平手觸發罵戰

楊冪與趙麗穎近日齊集電影《醬園弄》鬥演技，在廣告代言方面亦有一番鬥爭。截至上月為止，她們不約而同有13個產品代言，當中同樣有3個品牌是全球性代言，打成平手！不過，兩派粉絲向來有牙齒印，竟對此大表不滿，更在網上互數不是。楊冪被揶揄新作上映僅5天就撤檔；楊冪粉絲則力撐偶像代言的是最高級別品牌，並寸爆趙麗穎在其中一個品牌只是「優雅大使」，趙麗穎的粉絲即駁斥：「電影電視相仆的群就別酸了，這就是全球代言人，官方給的，可氣壞你了！」

另外，趙麗穎與林更新的緋聞近日傳得熾熱，林更新近日被拍得再穿兔子Tee及戴上父親節特別款手錶，網民都認為他疑似向肖兔、已有一子的趙麗穎再度隔空表白。

吳謹言棄賽復仇博翻

一眾內地女星在廣告界鬥得難分難解，憑《延禧攻略》一炮而紅卻無以為繼的吳謹言，則專心收復失地，盼重返頂流之位。近日她回歸拍攝復仇題材劇集《墨雨雲間》，與飾演繼母的陳喬恩互鬥心機，陳喬恩表示：「第一次跟她合作，有一場戲是我情緒爆發的戲，我哭了8次，可是謹言跟我對戲的時候，她給我的情緒一直很飽滿，所以我覺得她是一個很有力量的演員。」此外，現年33歲的吳謹言與男拍檔王星越年齡相差足足12歲，但毫無違和感，尤其公開吻戲預告後，觀眾直指CP感十足！