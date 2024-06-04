娛圈單打︱公開患病遭狙擊　把口咁臭有報應

唉，真係估唔到！藝人鄭俊弘同太太何雁詩，既後生又係靚仔靚女，點諗到佢哋嘅兩歲兒子Asher，竟然被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」。患病小朋友有智力問題，不能自主協調肢體活動，聞者心酸。夫妻倆公開兒子病情，冀公眾關注罕有病患者，給予更多同理心。

可憐天下父母心，鄭俊弘坦言，兒子確診一刻難以置信，甚至怪罪係咪自己做錯事連累兒子。如今心情已經平復，但不諱言擔心老來無人照顧兒子。所謂養兒一百歲，長憂九十九就係咁解。

事件公開後，網民紛紛送上祝福，希望佢哋克服難關，話唔定將來會有奇迹出現。而理性分析亦指出，何雁詩家境富裕，聘請專人照顧兒子並不困難，相對貧窮患病家庭，已係不幸中的大幸。之不過，呢個世界乜嘢人都有，一件咁不幸的事，居然惹來黑粉幸災樂禍，直斥「報應」，真係有冇搞錯！有口臭網民留言，話有人當初做第三者破壞別人感情，如今終於有現眼報。

喂，唔雪中送炭都算嘞，何苦仲要雪上加霜！罕見遺傳病在產前亦難以檢測，大家講吓科學好唔好？把口唔收，唔通又唔怕有報應咩？老實講，唔係每個家庭都有勇氣公開子女患病苦況，何況仲係知名藝人！本欄就覺得，鄭俊弘同何雁詩態度正面，相信兩公婆經歷考驗，感情更勝從前！二人同心照顧兒子，Asher一樣會過得幸福快樂。

講到底，健康唔係必然，大家有手有腳、冇病冇痛，真係要感謝父母！與其在別人傷口灑鹽，不如積番啲陰德，畢竟取笑別人不幸，只係反映自己更加不幸咋！