性感戰衣派福利 ！容祖兒雙手遮胸　驚現「神秘黑影」

樂壇天后容祖兒多年來暫別香港樂壇頒獎禮，但在內地節目中卻獲「金曲獎」，為回饋粉絲的支持，祖兒連日來在社交網上載內地音樂真人秀《天賜的聲音》第五季的片段外，再加送「性感放題」照，有露腰加騷長腿的型格造型外。另一輯身穿吊帶低胸裝戰衣相，更令網民無限Loop，引發無限聯想，皆因其中一張她用雙手遮胸的照片，領口邊出現「黑影」位，有好奇心重的網友留言：「性感有嘢睇」、「咁危險？陰影嚟㗎咋！」

而除了她的胸口引人入勝外，她與內地歌手陳楚生合唱的《愛情轉移》，令人耳朵懷孕，獲選為節目中的「金曲獎」實屬當之無愧。

獨立生活筋疲力竭

而Joey在內地音樂節目稱冠，背後其實也付出不少努力，日前她接受訪問時，表示學習一個人生活，令她筋疲力竭：「冇人陪，要自己洗衫、抹地、洗廁所、煲湯同煮飯，尤其病嘅時候最慘，不過我又體會到原來自己好幸福，因為喺香港有阿媽全力照顧。」

除學曉獨立生活、成功提升表達能力外，Joey又覺得最寶貴一課是能增加自信心，她說：「一直對自己唔係十分認同，但去到咁大地方工作，一定要同自己講一定得，唔會諗自己係新人，亦毋須過分謙卑，要信自己得到嘅成績、付出時間唔係白費，咁先有能力面對新挑戰。」