薛凱琪回歸「浪姐」　孖薩頂頂同台獻技

女星薛凱琪(Fiona)兩年前參與內地綜藝節目《乘風破浪》人氣急升，此後工作更接到唔停手，無論音樂及演技真人騷均見其蹤影，近日她以飛行嘉賓身份「回歸」《乘風2024》，並聯同早幾代「姐姐」代表A Lin、王霏霏及孟佳，齊為今屆參賽姐姐們合作鬥一番。

Fiona被安排加入內地歌手薩頂頂團隊，除了與其他組別作競技比併，更將於舞台上合作，製作方事前特別安排二人入住同一宿舍兼同一房間，好讓夕朝相對下更了解對方，Fiona笑指印象中的頂頂只是從舞台上認識的她，沒想過私下原來是另一個人，她說:「我發覺原來佢個人好Nice，大家又有好多喜好都一樣，本身以為佢好靜態，佢又以為我係好靜，真係好有誤會，原來佢好搞笑，佢又發現我好開朗，所以大家合作得好開心。」而她亦有份參與的音樂綜藝節目《音你而來》，節目中Fiona邊旅遊邊唱歌，期間去過蘇州、泰國等地取景，可謂寓工作於娛樂：「玩得好開心，我哋試過池邊、山涯、草地上唱歌，雖然休息時間少，但同成班朋友一齊好開心，成班朋友入面，我最熟係張碧晨，不過後來我都同呢7、8個人變成朋友，大家都好好（有得餵埋動物咁好！）係呀，一直渴望第時有機會開農場，雖然依家我只可以養貓、狗，但已經好滿足，同埋當日拍攝時又可以餵埋動物，所以我都餵咗勁耐。」