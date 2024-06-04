黃宗澤認蔡潔做老婆　羅子溢爆洪永城狂睇老婆咀戲

視帝陳豪、馬國明、黃宗澤（Bosco）、羅子溢、洪永城、蔡潔、劉穎鏇、吳啟華及陳瀅等，晚上（3日）現身九龍灣，出席邵氏新劇《執法者們》煞科慰勞宴。眾人分別於台上給傳媒拍照，當中Bosco更直呼劇中飾演他太太的緋聞女友蔡潔為老婆，相當高興。

二人受訪時表示，笑言第8次合作才成為一對，Bosco説：「之前都係隊員、敵對、朋友，終於經過7部磨練之後做到一對，不過係好悲慘故事。（冇得錫？）有得錫，咁靚嘅女仔有得錫梗係好錫啦！」他笑指跟對方太熟，咀嘴戲也不會尷尬，但強調錫並非重點：「係我咁耐以嚟為一個女人喊得最多嘅一套劇，好慘。」他透露劇中要跟對方經歷生離死別，故出現哭崩場面。身旁蔡潔即笑指自己在劇中的功能就是弄哭他，對方慘過被飛，Bosco即表示雖然要哭，但笑言劇中也保持型格一面：「唔可以畀林峯一個人Chok晒。」

蔡潔笑言拍完這套劇後，大家都指她是「被綁架專業戶」，但被綁架的角色過往都是宣萱上陣，又對終於可跟前輩Bosco演一對相當高興，大讚對方演得好，喜歡看他的打鬥場面、於劇中為她孭手袋及流淚，Bosco即笑說：「蔡潔好似讚緊你，但其實係插你一刀，喊係劇本賦予我嘅工作，我冇用眼藥水，係真眼淚。（喊嗰陣諗緊乜？）劇本寫得好，連畫面都寫埋出嚟。」他又透露蔡潔今次有更性感演出：「不過劇情與我無關，我都諗緊拍完之後播唔播到出街，上次佢已經露白滑玉背，今次仲突破，所以觀眾要留意。(今次有親熱戲驚唔驚再傳緋聞？）以前傳過晒，依家再傳都唔會傳得出乜嘢啦。」

至於洪永城（Tony）就表示劇中跟羅子溢同場演出不多，主要跟林嘉華多對手戲：「我飾演一個非常無良嘅人渣律師，我都幾Enjoy係咁講啲喪盡天良嘅對白，哈哈！」身旁子溢即笑指這跟Tony本性有很大反差，令他相當期待，而自己劇中飾演執法人員，但經歷了很多事情後，性格開始大變。

提到子溢跟Tony太太梁諾妍，於劇集《家族榮耀之繼承者》中有激烈情慾戲，Tong更於社交網貼文扮呷醋，Tony即扮嬲，笑謂：「我咪搵番佢老婆囉！」即被子溢踢爆：「阿洪太話洪永城好鍾意睇㗎！拍嗰陣又叫我哋放盡啲，依家又扮嬲。」Tony指其實事前看過劇本，知道會有激烈動作，但當時太太剛懷了第2胎，但仍未能宣布，故只能跟子溢打招呼，叫他盡量就位「輕手啲」，他感謝對方很幫忙，拍攝時就住太太，又笑指若對手是其他男藝員，自己未必放心。子溢就表示從洪太的動靜已察覺到對方已懷孕，因此「心照」，於拍攝時加倍小心，不過他隨即又爆Tony笑料，指對方於細女出世後，傅短訊問他為何囡囡樣子跟會他有點像。

笑問Tony會否希望報復，找機會跟子溢太太楊茜堯激烈一番？他笑謂：「梗係想啦！但我邊有咁嘅榮譽吖？排隊先啦！TVB都有好多人排緊，有排都未到，哈哈！」問到會否對太太演情慾戲設限？他坦言有很多朋友也問過他：「你點可以睇住你老婆同佢錫？唔眼火爆？老實講我知道做戲係工作一部分，我就唔會設限，睇太太本人意願。」子溢即提醒他千萬不要設限，笑言要留後路給自己，方便自己將來演情慾戲時可去盡。

同場的吳啟華就表示跟陳瀅過往曾在同一劇中演出，但全無交集，今次也只得一次接觸：「就係佢嚟拘捕我嗰幕。」他大讚對方演技有進步：「上次同佢拍《M Club》嗰陣已經演得好，依家進步咗好多。」問到若有機會再合作想飾演甚麼角色？他即表示當然是父女。身旁陳瀅則直言甚麼角色也可以，笑指演姊弟也沒問題，問她今次在劇中有何突破？她笑謂：「原本有一幕性感沖涼戲，講我沖緊涼時馬國明走咗入嚟，當日我仲帶齊泳衣同打底裝備到場，點知當導演見到我真身之後就話唔使喇！將嗰場沖涼戲取消咗，改咗喺廚房煮嘢食。」笑指至今仍不明所以。

另她又自爆每次拍劇都會趁機整蠱同劇演員，並會拍片放上社交網，而今次亦不例外，不過吳啟華卻沒有中招，她説：「可惜遇上呢位前輩太醒目，太多人生經驗，完全整蠱唔到！」她笑指雖然整蠱前輩不成，但亦有其他成功例子，稍後會將片段放上社交網讓大家欣賞。