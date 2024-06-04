楊千嬅獲仔仔勇敢捍衛　初心救醒自己克服網絡暴力

藝人楊千嬅近日接受黎芷珊主持的《芷珊約您》訪談，席間她感觸數度落淚，且搞喊芷珊。原來千嬅一直畏高，但演唱會卻要從3層樓高的空中吊台出場，她之所以能夠克服懼高，原來全靠陪兒子Torres滑雪及坐吊車，並笑稱﹕「呢個世界冇天后，只有母后﹗」

千嬅又大方談到數年前因疫情及網絡暴力，令她陷入人生低谷，「烈女」性格令她不願向丈夫丁子高及兒子訴說內心世界，還誤以為下廚能治療自己，最終卻被丁子高驚覺她愈來愈不尋常：「佢發現我做咗5日意粉，咕嚕肉都炸咗4次，覺得我唔對路，我話冇嘢呀，但夜深人靜時自己偶爾都會喊。」

直到有一天，Torres發現媽咪流淚，千嬅才當頭棒喝：「點解我唔敢同佢承認？我係第一身亦係最close嘅人，我要畀最真實佢知，人係可以唔開心、人係可以失敗、人係可以被人批評，過程先係最寶貴，我個仔唔會做乜都啱，我都好想人畀機會佢，『畀機會』三個字好寶貴。」

Torres年紀少少，但勇敢捍衛媽媽，見到陌生人舉相機拍千嬅，他會衝上前阻止對方。千嬅雖然作為媽媽，但反而從兒子身上學會了很多，且不禁感觸落淚：「佢咁細個，係初心，令我觀照自己嘅初心，喺我人生最低落最困難，就係我仔救醒我﹗」她又透露自己偷偷背着老公，偷買了數支Torres出世年份的香檳收藏，且將香檳寄存在朋友家：「成日喺出面買完嘢寄居人哋屋企，冇人知！」

節目尾段，芷珊分享與千嬅訪談後的感受，指千嬅沒有在朋友群中呻過辛苦或不開心，故發生事件後，大家認為不打擾就是最好的支持。芷珊難過表示：「原來有大半年真係一個人都冇搵佢，聽落覺得好內疚，如果早啲畀支持同佢傾吓偈，可能冇咁難過。」