飯後一點甜　滿足無比

飯後來一個小甜品，又或做到攰時來些甜品，整個人既開心滿足。來到夏天，有各式各樣的水果甜點，再加上清涼的冰品和甜味特飲，消涼又消暑。

清香椰子

清新香甜的椰子水，解渴甜美。將軍澳新開的椰子主題糖水及飲品店選用即日新開的椰子製作美食，人手切椰肉粒和椰子水會打造成椰子冰沙、椰子奶、椰子奶凍等美食，杯杯杧果糯米飯加入椰漿芝士奶蓋，平衡杧果的酸甜，榴槤UFO以椰子水果凍配D24榴槤肉、小丸子和杧果粒粒，味道濃郁。其他還有椰枝甘露椰子凍、特濃開心果椰青凍、丸丸椰皇燉蛋白、蘆薈奇亞籽椰子水、杧杧丸丸椰子奶和零糖即開椰子美式等，選擇相當豐富。

意式滋味

意大利Gelato入口即溶，又多口味選擇，意大利朱古力品牌在今個夏日帶來招牌Summer Twist，以75% Chocoviar、可可和榛子忌廉作配，味道和詣。另一款混合莓果芝士蛋糕意大利雪糕，雪糕配混合莓果果醬和檸檬餅乾，酸甜開胃。此外，品牌剛於銅鑼灣開設全新旗艦店，流動的朱古力瀑布牆夠吸睛，因應新店開幕，品牌和本地插畫家合作推出限定系列，禮盒以香港城市風景設計，有不同造型和口味配搭，作手信之選也不錯。

榴槤盛宴

來到夏天，就會有不同品種的榴槤攻港。尖沙咀馬來西亞餐廳早前推出「飄萊榴槤滋香」榴槤甜點盛宴，Chef Han選用D24和貓山王入饌，打造榴槤椰子奶凍伴榴槤雪糕‧椰子脆脆、榴槤朱古力布朗尼伴榴槤雪糕‧榴槤蓉和爆漿榴槤咖椰多士伴榴槤雪糕，再加上榴槤椰糖沙冰和榴槤斑蘭紅豆冰，榴槤控必定高興。

鹹甜交錯

將意粉和奶昔混合，會有甚麼效果？中環一間酒吧創始人Lorenzo Antinori和美國連鎖快餐店品牌合作，於6月6日至7月16日推出限定卡邦尼奶昔，這款以卡邦尼意粉作靈感的奶昔，自家製雲呢拿雪糕加煙熏味波本威士忌、海鹽和麥芽粉，再配黑胡椒、蛋黃醬，忌廉表面再灑黑胡椒和果煙熏肉碎，一口吃出甘甜、鹹香和煙熏風味，客人亦可選擇無酒精版本品嘗。6月5日在中環指定分店會率先發售，頭50位客人於收銀櫃枱付款選購，可獲贈限量特別版帆布袋1個。

法式焦糖燉蛋

法式甜點精緻吸引，法國甜品品牌今年推出第8屆的法式焦糖燉蛋節，在6月4日及6日，客人只要半價就可購買10張法式焦糖燉蛋禮券，感覺就更抵。為慶祝8周年，品牌和法國插畫家合作，推出可愛的布布作品牌大使，現購買2套禮券，即可獲布布公仔鑰扣乙個，選購8套則有布布抱枕。

馬卡龍雪糕

小巧的骰的馬卡龍，最得女士歡心。本地雪糕品牌和法國馬卡龍品牌合作，除有柚子檸檬馬卡龍口味，還有全新雲呢拿藍莓馬卡龍雪糕，藍莓加黑加侖子做成軟心醬，配杏仁香的紫色馬卡龍脆餅粒，富果香又有口感。專門店亦有多款新口味，特飲有熱情仲莓、柚子誘惑和仲夏藍莓選擇，外賣甜點有甜蜜聚嘗和幸福時光，前烤有2球雪糕配藍莓味啫喱、粟米片和馬卡龍，後者是2球雪糕配馬卡龍及藍莓。限定蛋糕則有甜夢藍莓和粉紅佳人，每一口都咁甜蜜。

榴槤小點

除榴槤雪糕，它也可以制成不同的甜點。北歐傢品店餐廳於現時至7月31日推出多款D24榴槤製作的小點，包括D24榴槤批、榴槤班蘭糯米糍、榴槤芝士餅、炸榴槤球和榴槤斑蘭蛋卷，價錢親民又多選擇。此外，品牌在今個端午節，除供應肉丸松露金腿原隻蛋黃糉和雞肉丸XO醬金腿原隻蛋黃糉，還有全新推出的素肉丸猴頭菇金栗素糉，層次豐富。