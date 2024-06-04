郭書瑤親解欠管理費原因　承諾「再忘記繳就該死了」

台灣女神郭書瑤早前被指積欠管理費1年，更不滿遭滿名清空大廳網購包裹，撕毀公告，被封為「超級惡鄰居」。事件曝光後她雖然繳清管理費兼道歉，但事件不斷發酵，形象受損的她傳出被房地產廠商臨陣換角，百萬代言廣告飛。今日（4日）她出席宣傳活動時表示：「我這邊是沒收到這訊息，謝謝持續找我的廠商！」

至於為何撕大樓公告？她表示「因為事情都處理好了」，並透露以前交往對象都會幫她處理繳費等生活瑣事：「突然覺得有一個室友可能會滿好的，可以幫我處理這些事，男生、女生都可以啊！」郭書瑤被問到心情如何？她尷尬表示：「還不錯啊！」再被問是否已辦好自動扣款或轉帳？她即尷尬表示：「不知道我們管委會可不可以。」坦言自己沒有加入社區群組。

郭書瑤指說整件事沒有多做解釋，是因為上次是出席活動、今天是戲劇宣傳，不想大家要失焦，「只能跟大家說，所有事情處理完後就被爆料了，我該做的事在被爆料之前都做完了，但因為整件事是因為我自己先沒有做好，才有這些風波，所以不想多做解釋」。

她說自己沒有搬家打算，遇到鄰居亦不至於尷尬：「他們就是笑笑看着我」。被問是否有陰影？她坦言：「有一點點害怕是因為住戶的監視器，其他完全可以理解，畢竟是我錢一直沒繳，可以理解。」問到沒繳錢的理由？她說就是忘記了，也剛好這一段時間都剛好在內地，不在台灣。至於為何不找附近的媽媽幫忙理？她指不想加添媽媽麻煩。至於被控包裹堆放大廳日後是否會減少網購？她也解釋：「大多不是我網購來的東西，是朋友送的，以後我會多加注意。總之這件事是我沒做好在先。」

她表示六月份的管理費已經繳了，強調自己是「很乖，是乖寶寶！之後不會再造成大家的困擾！」並笑請媒體記者以後看到她都要提醒她：「如果這麼多人提醒我，我還忘記，就真的該死了」。至於被爆因此事件掉了廣告代言，郭書瑤說：「我這邊是沒收到這訊息啦，謝謝持續找我的廠商！」但也真的覺得事件是因自己而起，多解釋甚麼也沒甚麼意義，還不是因為自己有做不好的地方。她參加因《乘風2024》（《浪姐5》）在大陸知名度攀升，負面新聞是否傳到對岸？她也低調表示不知道有沒有影響。