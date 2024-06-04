醉佳住宿　日本首間酒莊Villa登場

提到葡萄酒，不少人會想起法國、意大利等國家的出品，但近年日本釀造的葡萄酒於國際大賽中屢獲殊榮，令當地酒莊吸引不少酒客關注。其中作為日本葡萄酒發源地的山梨縣，無論是酒產量及酒莊數目均屬日本第一，想更近距離感受箇中滋味的話，當地於7月會有日本首間酒莊Villa登場，讓住客品嘗美酒佳釀之餘，同時對葡萄種植及釀酒有更深入認識。另外，靜岡縣和新潟縣亦各有酒莊經營的住宿設施，同樣散發醉人魅力。

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山梨縣：豪華客房 專用休息室

於2022年開業、位於山梨縣富士河口湖町的7c | seven cedars winery酒莊，有別於一般酒莊強調釀酒師的慣性，這裏將焦點放在葡葡種植者身上，出品以呈現「風土」、「葡葡」、「種植者和生產者」的特性為目標，先後推出的11個品牌葡萄酒均火速售罄。酒莊將於7月29日開設名為7c Villa & Winery的Villa，入住的旅客除可親身參與葡萄酒的製作過程外，住宿的設施及配套亦同樣吸引。Villa設有10間客房，分為Modern Twin及Modern Suite兩種房型，面積分別為64平方米及96平方米，均配有露天風呂及私人庭園，讓你欣賞河口湖和毗鄰葡萄園的壯麗景色。此外，Villa內附設住客專用休息室7c Lounge，可品嘗多款莊園自家製的精選葡萄酒、開胃酒及免費飲料，並提供當地食材炮製的Pairing Menu。每晚下午5時至9時還有肉類專門店牛奧到來進行烹飪表演，食材從夏多布里昂牛排到甲州酒牛肉均一應俱全，教人享受葡萄酒與肉的精彩搭配。房租每人每晚¥19,000起（約HK$950）。

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靜岡縣：綜合設施 暢遊公園

位於靜岡縣伊豆市的中伊豆Winery Hills，是一間以酒莊為中心的綜合觀光設施，主要分為設有葡萄園和葡萄酒工廠的酒莊區、備有自家溫泉和體育設施的酒店區，及近年新開設的豪華露營區。酒店和露營設施由即日至6月30日推出全新住宿方案，賣點之一包含了伊豆市主題公園修善寺虹之鄉的入場門票，該公園佔地約50萬平方米，結合了自然景觀和花卉庭園，分為英國村、加拿大村、日本庭園等區域，還有復古的迷你蒸汽火車鐵道，洋溢着濃厚的異國風情。入住酒店的話，可享受天然溫泉之外，晚餐更無限量供應紅白酒，並獲贈一瓶自家釀製的葡萄酒。而選擇豪華露營區則能在園區內停泊的餐車任飲葡萄酒等飲料，品嘗包含冷盤的BBQ晚餐，並享用酒店的溫泉設施。至於酒莊部分則設有10公頃的葡萄園及葡萄酒工場等，酒店及露營區住客均可免費參加酒莊導遊。酒店房租每人每晚¥36,410起（約HK$1,821）、露營區房租每人每晚¥13,750起（約HK$688）。

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新潟縣：特色旅館 配套齊備

位於日本本州中部的新潟縣除了出產優質清酒和白米聞名外，當地的葡萄酒酒莊同樣備受推崇，其中代表有早於1992年設立的Cave d'Occi Winery，其葡萄酒既表現葡萄品種的個性，並同時令人感受到土壤的細微差別。發展下來，該酒莊現時成了包含多種設施的綜合酒莊，當中包括有名為Winerystay TRAVIGNE的旅館。該旅館設有10間布置各有不同的客房，均擁有高高的天花板、由天然木材製成的地板及復古風格的裝潢，而且建築被葡萄園包圍，所有房間都可看到優美景色。酒莊同時附設5間提供正宗法國菜式和日本料理等的餐廳和咖啡館，亦有免費供應不含酒精飲料的Lounge，設有露天風呂的溫泉設施，甚至有理髮店及水療中心等。而住客可參加每天早上11時的參觀酒莊行程，走遍葡萄園、釀酒廠、酒窖等，認識釀酒過程之餘，更可試飲頂級工藝的美酒，並搭配美食一同享用。房租每人每晚¥46,200起（約HK$2,310）。