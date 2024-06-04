蔡少芬帶細仔迷失元朗商場　街坊Look超貼地

藝人蔡少芬（Ada）與內地武打影星張晉結婚16年，育有兩女一子，組成一家五口幸福家庭。上月張晉迎來50歲生日，被揭以4,400萬再次購入元朗爾巒巴維拉大道雙號屋4房大宅。近日元朗一個新商場在本月1日開幕，Ada也微服出巡，但她只帶同其中一名子女現身。

Ada一向鍾情元朗，愛買磚頭保值的她，早於9年前已買入同屋苑一間獨立屋，有網民近日在社交網發文指於元朗新商場開張第一天就偶遇明星：「人超多，突然看到熟悉的面孔，是蔡少芬和我正面路過，不好意思去打擾，但真人臉真的好小，也好瘦！」

影片中所見，Ada以街坊裝示人，穿上中袖恤衫配牛仔長裙，以背囊加白波鞋的造型，拖着細仔在商場閒逛，似是迷路。蔡少芬與張晉育有三名子女，其中13歲大女張楚兒已長得亭亭玉立，被指愈大愈似媽咪，至於11歲二女張信兒則是父母的混合體，4歲細仔張樂兒就比較似爸爸，只見Ada一直拖住細仔張樂兒，老公及兩個女兒未見同行，而蔡少芬不時左顧右盼，最後更回看鏡頭，張開口有點不知所措，似在商場迷路，表情十分搞笑。

網民對於在商場見到「王后與太子」出巡都表示驚喜，留言笑指：「真的高」、「齋睇背影都知道係邊個」、「娘娘好樸素！」