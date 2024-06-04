曾比特唱《繁花》插曲　約Fans闢室睇香港首播

歌手曾比特（Mike）昨晚（3日）相約一班「爆炸糖」（粉絲暱稱）在一間派對房內一起看由王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》首播，有份為劇演繹OST《再回首》和《一生何求》的Mike說：「其實劇集剛剛播出嘅時候都已經有睇過，但係今次喺香港首播，亦都知道有一部分我既粉絲都未睇，所以我想將今次首播嘅感覺同大家一齊分享，亦都係我第一次同我嘅粉絲一齊睇劇，好似一家人咁，好熱鬧！」

大家對這套劇集都讚不絕口，可惜第一集未有Mike的歌曲出現，但大家已經熟悉到就連他的歌曲在第幾集會出現都背了，令他十分感動：「大家有得一齊聚會好開心，開心嘅唔止係一齊睇首播，而係有好多好耐冇見嘅粉絲。都知道今次場地人數有限，好多人都喺社交平台傳訊息俾我，表示今次抽唔到佢出席。我都應承我嘅粉絲，盡我嘅能力每一次粉絲聚會或者表演都可以將大家聚集一起。」

對於今次翻唱，他給了自己70分：「因為我睇完套劇之後，體會又唔同咗，如果以依家呢個心態再唱一次，可能會有所不同，正因現場唱先有呢種效果，每一次嘅演繹都會隨着你對音樂嘅理解而有唔同嘅演繹方式，好吸引！」他透露之前跟王導演有過一面之緣，還大膽自薦：「當然我演戲嘅程度有限，我同王導演講如果可以喺你既戲中擔當一角，絕對係一個好難得嘅經歷，但希望戲裏面唔好咁快死就得㗎啦！」