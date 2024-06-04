東冲有料到：Amazing Thailand之平權驕傲大遊行

這是一個連泰國政府及泰國政府旅遊局都公布的節日，並非潑水節或水燈節，而是值得驕傲的同志平權活動。這個每年都會舉行的活動，這兩年更愈來愈見規模，今年再下一城，宣布成為一個節日！

泰國不同省府均會舉行充滿歡愉氣氛的派對式遊行。當中又以曼谷的情況最為熱鬧，上星期一連數天在Siam區均有遊行等大型搞作。意想不到的是，參與的除了有來自世界各地的平權人士外，活動背後原來有泰國政府、泰國政府旅遊局及曼谷市政府聯手協辦，只見旅遊部的部長、旅遊局的局長、曼谷市長，就連泰國總理等均有出席，雖然他們並非全是同志身份，但他們大都穿上六色彩虹的服裝及領呔以表支持及響應。加上亦有不少名人及藝人參與其中，令活動生色不少。

這個活動亦得到很多商家的支持，不少國際品牌的泰國分店紛紛推出相關顏色的衫褲鞋襪，務求讓所有人都能一同參與。

以往這個遊行通常歷時約3個小時，但剛於6月1日舉行的活動卻進行了大半日，除了有大遊行外，還於指定地點設有充滿Disco氣氛的派對及表演，加上還有各類慶祝環節，絕是日夜都相當繽紛！

據講是次活動吸引了不少來自世界各地的遊客，當然，他們不僅參與遊行活動，亦會順道旅遊玩樂，這無疑對當地旅遊業起了正面作用。

其實世界各地均有不少類似的同志平權活動，但當中不少卻是適可而止或低調地進行，但作為佛教國家的泰國，卻可以出盡力宣傳相關活動。曼谷之後，緊接着本月底輪到布吉島有同志平權活動登場，絕對係Amazing Thailand！

胡慧冲