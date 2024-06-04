母親陳屍寓所天台！台星唐治平爛醉懵然不知

台灣偶像劇《花樣少年少女》、《求婚事務所》男星唐治平，其73歲母親昨日（3日）被發現陳屍住所天台，執法人員到場後查出唐母於2日前獨自搭電梯到天台，未有再落樓。執法人員隨後登門通知時，唐治平渾然不知母親離家兩天半，對於母親死訊沒有任何反應，有指他當時「爛醉到幾乎無法溝通」，疑似酒精中毒。

唐治平經理人接受傳媒查詢時，指前陣子唐治平剛進新劇組，不過近來卻常無故失蹤，且劇組工作人員向經理人反應，唐治平每次來到拍戲現場，常會聞到身上有濃濃的酒味，與唐治平談到此事，他則稱因為嚴重失眠，所以要靠喝酒助眠，因為他情緒容易激動，所以經理人不好再多說，5月30日唐治平在花蓮拍完戲後，跟同事借了500元新台幣，想要在當地逛逛。但是他的私人物品掉了被執法人員撿到，最後大家是在花蓮車站找到他，還幫忙買了車票送他回台北。

另外唐治平社交網上次更新貼文的時間是5月26日，當時他貼出一張與朋友2021年的對話截圖，對話中朋友擔心他想不開，不過唐治平則表示自己不是這種路線，還透露近來泰拳打得很好，想說以後或許可以走動作明星路線，還開玩笑稱「可以接甄子丹的班」。