李幸倪獲楊紫瓊啟發　撕破以愛之名的意見魔咒

歌手李幸倪（Gin Lee）新歌《告別煤氣燈》MV昨晚（3日）正式上架，歌曲以「情緒勒索」為主題，撕破以愛之名的意見魔咒。Gin Lee透露是從外國真人騷、去年贏得奧斯卡的楊紫瓊及關繼威身上獲得啟發，加上自身經歷，希望藉著新歌去鼓勵聽眾，學懂如何平衡聽取身邊愛你的人的意見及聆聽自己內心真實的需求，是個一生的課題。她表示跟填詞人鍾說討論了很久歌曲的內容：「就係要衝破一啲你最親嘅人，可能係你屋企人、你最好朋友或者你另一半，有時佢哋會唔小心去情緒勒索咗你，要衝破佢哋畀你嘅所有枷鎖。我哋要Over邊啲係我哋要聽嘅說話、邊啲係唔啱嘅，我哋就要去跨越呢啲嘢，你係要行出呢個陰霾，跟住先可以有機會去做到你想做嘅嘢。」

由於歌曲講述較深層的議題，她希望MV有視覺上的衝擊：「好似真實同科幻之間，所以有啲場景你會見到係有啲抽象、有啲意識形態。」MV主要分為三個場景，包括玻璃屋、藝術品及扯線公仔，邀請了藝人梁仲恆擔任男主角，在MV中將Gin Lee打扮得十分漂亮，當作藝術品般展現人前。她透露MV中「水晶球」的靈感來源，是受到1944年的一部電影《Gaslight》所啟發，MV同時亦是向這部電影致敬。