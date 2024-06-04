劉青雲爆同吳鎮宇冇偈傾：互相好像完全不認識！

兩大影帝劉青雲和吳鎮宇時隔19年再鬥戲，笑言因為太熟落，反而拍戲時冇偈傾，今次導演以新穎手法拍攝，分開兩個廠景用電話對戲，互相睇你唔到，鎮宇也直言拍攝速度好快，緊張到手足無措。

劉青雲和吳鎮宇在電影《談判專家》中分別演談判專家角色，電影乃改編自1998年經典西片《冇數講》《The Negotiator》，拍攝前鎮宇亦特別參考該戲，笑言看到睡着，除節奏慢，因為無字幕看不明。青雲認為最重要是劇本，導演和演員不同便有完全不同的感覺。對上一次合作電影《喜馬拉亞星》已經是19年前，青雲指鎮宇多年來都沒變，鎮宇就笑言繼續日日萬歲，當年他們赴印度拍《喜馬拉亞星》，青雲最難忘坐32個小時長途車，他說：「我哋係坐巴士行一條好崎嶇山路，一個司機駕車另一個睇路，沿途會停車裝香拜神，條路好危險，（同鎮宇共渡生死？）同好多人共渡生死。」他倆都不愛解釋，青雲取笑鎮宇可以將100分鐘故事，用3句說話講完，故2人久別合作，也沒有多傾談，鎮宇笑謂：「我哋唔會懶熟，無乜嘢傾，我同三哥（苗僑偉）就多嘢傾，佢係前輩，以前TVB拍嘢帶過我出去飲飲食食。」青雲直指化妝時互相好像完全不認識。

提到拍電話對戲份開兩個廠同時拍攝，青雲覺得好處是與鎮宇真的在講電話，對白到位及聽到語氣。這次演繹手法，首要將一些過往相處習慣放下：「個角色有事會打畀呢個談判專家叫佢幫手，係因為之前合作過知道佢唔會隨便開槍好有正義感，如果唔係就好似劉青雲搵吳鎮宇來幫手咁。」青雲覺得今次演得不輕鬆，鎮宇亦覺得緊張：「其實幾亂，幾手足無措，唔係太分析到。」其中青雲角色要找他幫忙，劇本沒有寫出原因，鎮宇認為青雲是想借他的同情心，故特別加插質問對白，青雲也很認同這點。青雲在拍攝期間，曾染上新冠病毒休息了5天，他說記得拍攝時感覺有點不妥，NG了4、5次及有咳，幸好拍戲時搬了出外獨居，沒有影響太太，由於他的反應不嚴重，太太也沒有太擔心。而早前他缺席《第四十二屆香港電影金像獎》做頒獎嘉賓，原來是中了流感。