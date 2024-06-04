似鳥沙也加 「脫」變寫真女王

喺日本寫真界，曾出過一位女王叫磯山沙也加，出道超過20年仍未言退，但畢竟已經40歲，所以近年嘅風頭漸漸被另一位沙也加蓋過，佢就係似鳥沙也加！

勾魂靚偈

咪以為青春活潑嘅美少女先多人鍾意，查實唔少男士對於身上散發出成熟韻味嘅妖艷系寫真女優情有獨鍾，好似壇蜜、園都、橋本愛實呢三位「國民情婦」就係好例子！假如要幫日本國民選出第4位「情婦」，今日為大家介紹嘅似鳥沙也加，絕對有望入圍！

現年30歲嘅沙也加，雙眼又大又圓又明亮，電力十足之餘，往往流露出欲求不滿嘅眼神，令男人難以抗拒！另外，沙也加嘅身材亦可以話係一絕，一來肌膚雪白，二來凹凸有致，心口對F奶襯上幼一幼嘅水蛇腰，再加埋有個豐滿嘅美股，足以喺日本寫真界嘅靚偈排行榜躋身前5名之內！

兩度奪獎

似鳥沙也加喺接受訪問時曾經講過昔日嘅佢係一個性格孤僻嘅人，讀書年代好少同朋友仔一齊玩，令佢一度懷疑自己有社交恐懼，但家陣已經大大改善，早幾年仲因為經常喺社交平台上載發布性感靚相同影片，吸納到大量網民成為追隨者，數目更加有過百萬之多，所以被稱為社交網女王！

最近，沙也加又有一個新嘅封號，就係寫真女王！事緣沙也加喺上年憑住寫真集《Ribbon》，贏得「電子書籍Award 2023」寫真集部門大獎，而嚟到今屆又憑住寫真集《Luna》再次奪獎，證明阿妹嘅寫真演出的確係出色悅目，被封為女王絕對唔係靠運氣！