支嚳儀參加《中年好聲音》有得着：搵到屬於自己把聲

歌手支嚳儀（Venus）日前接受新城廣播節目《原來生活好快樂》訪問，憑參加《中年好聲音》入行的仔她，入行前是一名創業家，在港開設烘焙店，並於馬來西亞和菲律賓開設分店，她表示：「零失手整蛋糕係我哋服務宗旨，希望今年可以喺加拿大開分店。」

Venus當初在好友王灝兒（JW）鼓勵下參加《中年好聲音》，她憶起當日情況：「有次同佢食飯，我話《聲夢傳奇》真係傳奇，佢突然攞個手機畀我睇，裏面有張《中年好聲音》海報，我話會唔會係嗰啲師奶大變身搞笑節目？佢叫我自己報名，我就由零開始，一步一步入咗去。」問到參加比賽最大得着是甚麼？她表示：「喺參賽呢8個月入面，我搵到屬於自己把聲，以前唔知點發聲，但韋綺姍老師教我之後，咩類型歌我都試過。」

她指新歌《Gotta Try》是其座右銘：「作為媽媽同事業型女性，自己嘅人生要自己主導。」談到家人對她的支持，她指老公雖然作風低調不願上鏡，但私下會給她很多意見：「例如呢首歌唱直播要點樣唱，作為聽眾，佢會覺得你咁唱會喘氣。」至於媽咪每當見到有她的報道，會跟她說為她驕傲：「佢覺得呢個圈好浮沉，會提醒我當冇咗價值時，就將原有嘅能量去番自己事業。」