【是日通勝】

農曆四月廿九

甲辰年 庚午月 庚子日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：動土、移徙、安葬

忌：作灶、問卜、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：23、41、30

幸運顏色：青、綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運最強，但不要為了拍拖而忽略事業。

金牛座：財運急升，愛情得意，可迎來愉快的周日。

雙子座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

巨蟹座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

獅子座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

處女座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

天秤座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

天蠍座：運勢提升，求職者可找到自己喜歡的工作。

人馬座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

山羊座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

水瓶座：太孤寒會破壞財運，得了着數要懂得感恩。

雙魚座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）馬 心情差

鼠：應變力強，遇到棘手難題也毫無懼色。

牛：慢工出細貨，急於求成隨時弄巧成拙。

虎：勿只顧工作，感情關係是要用心經營。

兔：情緒有點暴躁，易為小問題大發雷霆。

龍：小心忙中有錯，每個細節宜檢查清楚。

蛇：減少抱怨，正面心態可為事業帶來轉機。

馬：是日沖煞，情緒不穩，凡事看開一點！

羊：主動參與社交活動，容易有意外收穫。

猴：應養成作息定時的好習慣，勿再熬夜。

雞：諸事不順，開支超出預算，小心理財。

狗：檢討做事手法，可擺脫工作上的困境。

豬：貴人運不錯，事業發展可更上一層樓。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

端午開運養生

每年農曆五月初五為端午節，「端午」不屬於二十四節氣之一，卻是中國流傳已久的傳統節慶。

端午又稱為「端五」，「端」是初的意思，故「端午」就是「初五」。廣東人一向有「未食五月糉，寒衣不敢送」的諺語，就是說到了端午，炎夏才算正式來臨，可將冬衣收起。

大多數人對端午的認知，都是與投江自盡的愛國忠臣屈原有關。據記載，楚國大夫屈原曾多次上書楚王勸諫卻不得要領，楚王更將他流放。後來楚國被秦軍攻陷，五月初二屈原得悉此事，憤然寫下《懷沙》後，便抱石投入汨羅江以身殉國。老百姓紛紛划船打撈，並將米飯以葉子包起造成糉子的形狀投入江中，希望魚蝦吃飽糉子後不會吃屈原的屍身。

古人認為端午是「毒月毒日」，因為氣溫悶熱，人體的氣血也會跟隨熱氣而向外驅散。而且端午是蛇、蟲、鼠、蟻出沒的季節，細菌病毒最容易於這個時節孳生傳播，因此端午前後不妨以艾葉作湯料煲湯飲用，有清暑熱及健脾祛濕之效。

傳說鍾馗是專門除魔斬妖的鬼王，由於五月屬毒月，瘟疫病邪非常流行，而古時的醫學並不發達，因此在端午前後，人們便會於門上貼上專門捉鬼的鍾馗象，祈求遠離病邪。