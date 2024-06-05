「狼人」原漫畫又肥又矮？漫畫家屬意英國肥大叔飾演「狼人」

澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）因飾演「狼人」而大紅大紫，但原來在曉接演之前電影公司曾考慮過多位男星飾演「狼人」一角，其中包括身形矮細的英國已故男星卜賀斯堅（Bob Hoskins）。

根據漫威（Marvel）的官方檔案，原著漫畫中的「狼人」原來是「短腳虎」，身形矮細僅得5呎3吋，比6呎2吋的曉積文矮成呎。除了矮之外，「狼人」原來體重高達300磅屬「肥狼」一名。

據知因《狼人》漫畫成功，原作者美國漫畫家Chris Claremont曾幻想過「狼人」由當時於80年代走紅的卜賀堅斯在電影中飾演，Chris曾於90年代初向導演占士金馬倫（James Cameron）提出開拍《Ｘ-Men》，但最終未能成事，直至2000年二十世紀霍士才獲得版權開拍成電影。

除了卜之外，在曉之前另一澳洲男星羅素高爾（Russell Crowe）亦是《變種特攻》（X-Men）首集導演白賴仁辛格（Bryan Singer）心目中飾演「狼人」的首選，此外，一眾男星包括米路吉遜（Mel Gibson）、「雙面人」Aaron Eckhart、動作男星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）、「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）以及英國男星Dougray Scott 亦是考慮之列，據知原本已落實由Dougray Scott 飾演，但他因為要拍吳字森執導的《職業特工隊2》（Mission: Impossible II）而「撞期」演唔成。最終羅素高爾向白賴仁推薦好友曉積文，經過試鏡後曉臨危受命飾演「狼人」一角。