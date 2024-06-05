星玄｜潘靜文自認「戀愛腦」冇自我　情緒受困崩潰爆喊

今日係6月5日農曆四月廿九，幸運星係雙魚座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。雙魚女潘靜文（Sherman）曾經參加選秀節目《聲夢傳奇》第一季，前排推出咗新歌《傷魚座》，用歌曲表達自己嘅感情觀。Sherman都自認係「戀愛腦」，之前拍拖嘅時候，唔會將自己擺喺首位，不過佢都透過拍拖過程，慢慢學識愛自己。五月初Sherman喺社交平台上坦言自己曾經情緒失控，終日以淚洗面，唔少Fans都留言安慰。今日係幸運之日，相信無論係感情定工作運勢都相當好，Sherman一定要保持好心情呀！

呢排整理好心情嘅Sherman再度出發，翻唱咗廣東話版嘅《嘉賓》，唔單止人靚，聲更靚呀，唱得咁動人，當然吸引大批Fans留言支持。

肖豬嘅朋友貴人運不錯，事業發展可更上一層樓，豬仔周奕瑋（Jarvis）曾自嘲係冇身形、冇外形、冇台型嘅「三冇主持」，但佢今年初首奪「最佳男主持」後，獲得唔少網民留言祝賀。向來有「日本通」之稱嘅佢，最近又飛到日本，拍攝全新飲食節目《感動味蕾》，同新拍檔王敏奕（Venus）一齊出發，品嘗當地美食之餘，仲影咗唔少靚相，Jarvis依家貴人運唔錯，要好好珍惜唔同嘅工作機會，話唔埋之後好多大騷都會搵你做主持㗎！