東方日報C1：菊梓喬割席拒再提吳卓羲　急徵同居男友

菊梓喬由「星夢一姐」走到「HOY TV一姐」，排名不變但聲勢迥異，事業走下坡未算最慘，原來遇家居意外險死，劫後餘生出現大細腳、肢體傾斜等後遺症！她最難忘帶傷出騷時，因痛到喊而遭「柴台」，要「跪低」致歉，不過苦楚等於激勵，現時最心急脫單搵「同居密友」，暗示與吳卓羲玩完！

菊梓喬（Hana）過檔HOY TV不足3個月，日前為宣傳頭炮內地劇《與鳳行》主題曲《萬年》接受專訪。步履輕盈的她大呻半年間體重達人生高峰，由長期保持於90磅變成現時逾110磅，而「暴肥」原因跟跌跛腳有關，她說：「去年10月喺屋企跌到左腳腳掌骨折，坐咗3個月輪椅，因為左邊長期冇用，出現肌肉萎縮，左腳好似細路仔咁幼，兩隻腳Size差好遠，成個人失平衡，左邊傾斜歪埋一邊，好慘呀！」運動強身的她情況雖有好轉，但近日接受物理治療時，醫生又懷疑傷口未清瘀血或另有骨裂，下肢不能再做運動，因而變成「小肥菊」。

Hana以「好大鑊」形容跌傷經過，感覺如走過鬼門關：「我擒高執嘢，其中一隻腳踩住旋轉櫈，跣一跣成個人撻落地，好在面同把聲冇事，但腳痛到唔郁得，又冇電話喺身邊，當時係凌晨4點幾，天寒地凍，又痛又眼瞓，咪索性攤喺地瞓陣先，到朝早9點先拎到電話打畀助手叫救命，單身女仔真係好麻煩囉！」問可諗過有機會失救致死？她百無禁忌說：「我知有類似個案，但如果真係時辰到，死咪死囉！好彩冇死到。」

命懸一線，她卻自爆急救過程搞笑，由於她誤以為只是普通跌親，本打算叫助手抬她睇醫生，但女助手不夠力，才被迫Call救護車，到場的救護員問她是否歌手，又問為何腳腫如「巨無霸黑豬蹄」仍忍痛逾6小時。醫生檢查後發現她腳掌斷骨，但打完石膏後，她卻拒絕留院：「因為第二日要去澳門、廣州同珠海拍節目、開演唱會同做商演，只係痛到抽筋。」她否認因「等錢使」才頂硬上，而是尊重合約精神，況且自覺問題不大：「雖然要坐輪椅出入，又要全程戙高隻石膏腳喺櫈，但上半身冇事咪去做。」

開騷痛到喊被柴台

其中一次商演最難忘，事緣她自信忍痛力極高，拒食消炎或止痛藥，結果獻唱期間腳痛難頂而爆喊，被現場觀眾狂鬧「喊都喊咗成首歌」，她說：「我即時『跪低』道歉話再唱一次，我都知應該唱完先喊，但都有啲錫我嘅粉絲叫人唔好逼我唱。」並感激助手照顧「傷殘」的她長達3個月。

現時行路仍有痛感的她，明白身體健康最重要，同時亦察覺急需覓同居男友：「我怕我死咗都冇人知！跌傷嗰晚唔知搵邊個救我好，打畀女助手又怕麻煩到佢，打畀男性朋友又唔方便，因為我喺屋企係着透視睡衣，唔想令人誤會。」問到可有追求者？她含糊表示有幾位，暗示有相約食飯，問是否仍是緋聞男友吳卓羲？她反應頗大地說：「唔好講人哋啦！都咁耐啦！再講好奇怪。」

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