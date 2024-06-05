名廚陳鴻杰領軍　駿景軒細嘗粵川佳餚

【特約報道】粵菜和川菜是本地兩大人氣菜系，各有捧場客，灣仔英皇駿景酒店的星級川粵菜餐廳駿景軒行政總廚陳鴻杰師，師承國際級名廚楊貫一，精通粵菜和川菜。陳師傅和餐廳經理石山合作無間，帶領這間曾經連續7年榮獲米芝蓮一星的餐廳，打造出多款令人驚喜及回味的佳餚，更俘虜不少名人明星的味蕾，實力有目共睹。

師承名廚

陳師傅家族經營海味舖，從小時候已對各種山珍海味有一定認識，年輕的他曾以玩票心態在快餐店工作，快要晉升成經理時，老父曉以大義，告誡他想在飲食業上有所作為必需要上進，機緣巧合下介紹他到富臨飯店阿一鮑魚面試，並從廚房學徒做起，日日做到無停手，最辛苦是超長工時，雖偶然萌生放棄念頭，但最後都咬實牙根繼續學習，之後更有7 年時間成為楊貫一的助手，學習烹調鮑魚和燕窩等名貴食材的處理技巧。其後他到多家知名餐廳任職，吸取經驗，奠定烹飪粵菜的深厚功力。及至2017 年，他加入中環藝術川菜大平伙廚房，學習川菜技巧，深入了解川式食材和醬汁運用，獲益良多。

人氣川菜

到2019年，陳師傅加入駿景軒擔任行政總廚，帶領團隊打造不同風味的粵川菜，他說餐廳用料力求新鮮，各款川式香料和調味均由當地直送，炮製出原汁原味的地道菜式。餐廳的招牌菜之一麻辣水煮鮮魚片，魚肉先加豆瓣醬、四川香辣醬和魚湯等低溫慢煮至八成熟，再配加入青紅花椒和乾辣椒等的熱油將魚燙至全熟，麻辣惹味。另一道瓦罉焗胡椒蝦，炸香鮮蝦吸收白胡椒的氣息，香辛入味，同樣大受歡迎。

大哥最愛芥菜煲

皮脆肉嫩的炸子雞，在這裏搖身一變成為升級版的黑松露脆皮雞，手撕雞肉加黑松露醬和黑松露油拌勻，上桌前再刨上黑松露片，香氣四溢。師傅既保留傳統亦不時推陳出新，好似自創的咖喱豬肶仔，咖喱以約20 款材料製作，混合馬拉和印度風味，用來配豬肶仔和烘焗麵包粒，香辛惹味。至於大哥芥菜豬骨煲，以豬骨湯加魚湯和普寧豆醬等烹調，餐廳經理石山指是成龍大哥最愛的菜式。他說：「大哥首次吃已覺非常美味，一點再點之餘，走時還柯打了3 煲作外賣，之後每次來都柯打來品嘗，於是老闆說不如改做大哥芥菜豬骨煲。」有成龍大哥加持，可以說是品質保證。

駿景軒

地址：香港皇后大道東373號英皇駿景酒店1樓

查詢電話：2961 3330