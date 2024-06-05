【簡潔生活學】財不入污門

押後！押後！「垃圾徵費」最終變成暫緩執行，大家好像少了一項煩惱，但「源頭減廢」還是要繼續做好，不要因為暫緩徵費，垃圾處理就變得鬆懈、放任。

說來奇怪，有時語重心長，勸別人做好環保、整理，花唇舌解釋有甚麼好處，都被當作耳邊風，但換個角度，反應隨時180度轉變。

最近同事Y跟我分享一個故事，說有位朋友J，一家4口住在村屋三樓連天台，有次去她家拿一些舊書本時，發現門口堆滿十多對鞋、又有十多把雨傘，還有三部單車，同事差點絆倒，並勸她要執捨一下，但J只是笑笑點頭回應。後來入到房間，又發現床尾堆滿雜物，要待J搬走雜物後才找到那些書本。Y當然又再勸導一番，卻被J說是職業病發作，Y只好作罷。殊不知，兩星期後再到訪她家，門前的「鞋陣」及雜物竟然消失，床尾的雜物也不見了，同事當然很好奇，問J受了甚麼刺激，終於肯處理？

J回應，說是因為看了某個網上頻道，有位著名建築師兼術數師，談到有關在風水學上清理雜物有助納財，內容正是她家中出現的問題，心想：難怪自己一直儲不到錢，惟有立即行動大清掃。

聽了Y的故事，大家有甚麼想法呢？對於風水命理，有人認為是騙人，也有人信到十足，我抱中立態度，若然當中有些道理，出於「正念」，例如：勸人要有口福，平日不要浪費食物，要吃得乾乾淨淨，到年老時便不會捱餓或吃劣質食物，這些出於善意的學說，積福之餘也做到環保，多聽多做也無妨。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

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