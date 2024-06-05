張栢芝入稟高院告到底　余毓興挑戰望搞世紀大對質

女星張栢芝前日（3日）入稟高等法院，指控余毓興新歌及一系列相關報道內容誹謗，要求法庭下令移除其社交媒體帳戶中不實言論，禁止再行發布，向余毓興追討賠償，並要求書面道歉。

連日來與栢芝各執一言的余毓興今日（5日）再發聲明，自稱將陸續公布相關證據，以還自己清白。他在聲明指：「針對張栢芝近日在媒體上發布虛假不實的聲明，已嚴重損害本人的聲譽和公眾形象，所以在提出入禀控告張栢芝之餘，本人余毓興將被迫陸續公布相關證據，以還清白！」

他指：「本人現正在海外进行錄製音樂作品的工作，未來幾日將親自飛回香港，向媒體和大眾陸續公開相關證據。同時也非常期待在香港與張栢芝小姐面對面進行一場世紀大對質，讓媒體和公眾來做一場史無前例的大審判！既然張栢芝小姐冥頑不靈，那就讓事實的真相將她的遮羞布一塊一塊撕下！最後，在我未能飛回香港提供證劇之前，我想透過媒體請問張栢芝，你從2013年8月至2015年玩失蹤為止，在這段期間，你在聲明中聲稱本人余毓興不是你的全球經理人，並偽造公章以你經理人身份私自擅自簽約，那請問你在這段時間，你的經理人又是誰呢？所有的工作又是誰接洽後簽名蓋章呢？」