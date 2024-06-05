劉若英家姐被爆轉移失智祖母房產　被質疑包庇胞姊不法利益

台灣歌手劉若英同祖母感情極佳，常常晒出二人合照，祖孫情令人稱羨不已，但今日（5日）卻傳出家醜，劉若英家姐劉若玉被爆轉移失智祖母房產，導致姑丈徐東榮之前跨海怒控操弄財產，兩家人因此反目成仇，鬧到不可開交。

根據台媒消息，劉若英親姊劉若玉遭姑丈跨海提告，陳述2011年岳母鍾老太太（劉若英祖母）已經失智，但2012年劉若玉卻趁老太太沒有行為能力時，涉嫌偽造土地所有權買賣契約書等，再利用虛偽買賣方式，將其名下房產移轉到自己（劉若玉）名下。台媒續報道指劉若玉默默用970萬新台幣（下同，約234萬港元），買下祖母市值約3,200萬（約772萬港元）到4,500萬（約1,086萬港元）的房產，而買房的「970萬元」也不知去向。

劉若玉到案後否認犯行，並轉而告發姑丈徐東榮長年居住在國外，從未分擔照顧祖母的責任，由於無確切事證證明劉若玉以假買賣方式，將祖母名下房產移轉到自己名下，北檢認定罪嫌不足，不起訴處分。

而今雖然徐東榮已經逝世，不過親友覺得事實並非如此，劉若玉遭表妹控訴進行祖母房產交易時，先是把姑丈徐東榮矇在鼓裏，讓他後來才提告不法侵佔，此舉讓徐家人質疑劉若英包庇胞姊不法利益。此外，對於她晒出祖孫照，讓祖母的病容經常曝光在大眾面前，親友也頗有微詞。據悉到了官司階段，劉若英曾私訊表妹：「為甚麼不能先問姐姐，而是要直接告她？」，甚至強調自己也收到律師信，如今也不想對事件再進行討論，讓感情極佳的兩家人一夕變調。不過對於家族爭訟，劉若英尚未對外發聲。