AVANTGARDEY來港吸過百粉絲　Nona自認撞樣姚子羚

風靡全球的日本女子舞蹈團AVANTGARDEY首個海外期間限定店今日（5日）在九龍塘揭幕，原本有17位成員，今次雖然只有6位成員來港，但吸引逾百途人企滿兩層樓圍觀，場面熱鬧。早前她們在港拍攝《打雀英雄傳》舞蹈短片，熱爆網絡，今日她們現場表演3隻舞，除了表演《打雀英雄傳》外，還有古天樂的《今期流行》。

AVANTGARDEY 6位成員包括：Pani、Nagano、Kohana、Seira、Nona 和Sono，甫出場便用廣東話打招呼：「大家好」，她們表示對香港美食很感興趣，想吃雞翼、蛋撻、臭豆腐、叉燒、點心和火鍋。提到《打雀英雄傳》舞蹈融入打麻雀的氣氛和感覺入舞步內，問到點解要㨂《今期流行》來跳？她們指7月21日AVANTGARDEY將在亞博舉行首個個人騷，特別為此騷加入一些廣東話舞蹈，專為香港騷而設，送給香港觀眾。

成員中Nona皮膚白雪雪，樣貌跟無綫花旦姚子羚撞樣，她聞言碌大眼，再看一看姚子羚的相片時，笑說：「可以同咁靚女仔似樣好犀利，好開心。（覺唔覺得似樣？）似呀！」其他成員都爭住睇，掩嘴表示認同。Nona續稱好想同子羚跳舞，希望她能夠來看騷：「可以梳埋個冬菇頭一齊影相就好。」她們表示其他成員正在日本練習準備巡迴騷，故今次只有6人來港，至於㨂選古天樂的《今期流行》跳，是覺得此舞很受歡迎，又配合她們形象，問此舞難跳？她們說：「難，花咗1日時間練習。我哋都好想㨂香港動漫歌來跳，（想同邊個香港星拍片？）好想同周星馳，因為好鍾意睇周星馳電影，我哋舞步都有參考《少林足球》的動作。」