Mercedes‑AMG PureSpeed概念跑車配備F1 HALO

HALO是一個應用在F1賽車上防撞保護裝置，不少車手都係靠佢在賽場上保命。最近Mercedes-AMG將此設計放在他們最新發表的一款不設車頂、前擋風玻璃及A柱的兩座位高性能概念跑車PureSpeed上。廠方還預告此概念跑車的未來量產版，將會是旗下於明年全新推出的專屬限量Mythos系列首款車型，屆時只會限量生產250輛，並僅提供給最忠實的平治車主和收藏家。

不設車頂及A柱的PureSpeed，特設一個由錶台前方跨越駕駛艙並一直伸延至座椅後方的支架結構，靈感來自F1賽車的HALO防撞安全系統。同時因不設前擋風玻璃的關係，在駕駛艙前部圍上4塊深色透明導流板，直接將迎風引導到駕駛艙上方。更特別為此概念設計和製造了兩個專屬頭盔。座椅後方的一對駝峰，設計靈感則來自1955年贏得意大利Mille Miglia比賽的傳奇賽車300 SLR。車身顏色獨特，從車頭的Le Mans紅漸變至車尾的石墨灰，並在頭及尾沙板分別注入數字10和黑色AMG圖案，更是向100年前，即1924年在西西里島 Targa Florio 比賽中獲勝的平台賽車致敬。配上帶有額外的出風口及深色鍍鉻廠徽的運動型引擎蓋、帶有 AMG 字樣的寬大下部進氣口、帶有獨特碳纖維蓋層的前後輪圈及銳利切割的可見碳纖維擾流套件，跑味極濃。