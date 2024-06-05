馮允謙盼梁釗峰教beatbox　組無伴奏男團

歌手馮允謙 (Jay Fung)推出新歌《Jay Fung儀態訓練學院》，並選擇了歇斯底里式怒火大爆炸的演繹方法，最近還發掘出a cappella version版本，邀請了合共有十位成員的The Kickvoxers齊參與。他說：「佢哋其中一位成員Guddy，佢係我唱歌老師，幫咗我好多，由我兩年前第一次喺九展開演唱會，到舊年去紅館開show，我好需要vocal stamina（聲韻耐力），去令自己把聲更強，佢真係幫咗我好多。」

至於為何會有這個版本的構思，他再解釋：「其實諗咗好耐，想做一個新版本，但又諗唔到點去玩，最終我同我A&R同事Viki Chan一傾嘅時候就諗到不如試吓a capella，因為我比較少接觸呢個範疇，所以今次係一個好大嘅突破。」拍攝a cappella version當日，現場的陳設走歐陸懷舊風，牆上掛滿多幅油畫，場景與MV非常類近，有一種互相呼應的感覺，但他說演繹方法上卻大有不同。他又謂：「原裝版會比較憤怒、激情，但今次a cappella version，因為要配合大家把聲，所以呢個版本會收埋啲，會cool少少，所以頭先拍MV嘅時候都比較cool。但最搞笑係，我記得我喺錄音室錄呢隻歌嘅時候，有一個習慣，我對手會不期然有好多好誇張嘅手部動作，但原來喺鏡頭面前做呢啲動作，會好奇怪，所以剛才唱嘅時候，雙手好想郁，但又要壓制住自己，最終拍咗四、五個take，自己都好滿意，希望大家都鍾意呢個版本。」

問到Jay Fung有沒有考慮試玩a cappella，打算跟誰合作？他想了一想說：「我同另一隊a cappella group有合作過，當然我嘅負擔冇咁重，因為都係專注我主音嘅部份，和音嘅工作交番俾佢哋，所以我都想嘗試，唔知有冇機會，試吓唔唱主音，做吓啲beatbox，雖然我完全唔識，但我聽講釗峰識beatbox，可以搵佢一齊合作吓！」