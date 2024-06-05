方力申談女友伴舞「咿咿哦哦」　承諾不重犯「你寸我吖嘛」錯誤

藝人方力申、黃翠如、劉穎鏇（Tiffany)和何沛珈等人今日（5日）出席節目《2024巴黎奧運盡在TVB》記者招代會。方力申與黃翠如將會擔任節目主持人，剛從佛山開騷回來的方力申被問到台上蒙面為他伴舞的美女是否女友Maple？他笑言不知道對方是誰：「佢蒙住面，但係我都蒙咗眼，我淨係知道佢（Maple)坐第一行，我父母坐第二行，同埋佢坐第一行唔係因為重要，係因為辛苦，佢要顎高頭睇（睇相身型似唔似女朋友？）我真係認唔到。」他表示8月將會在中山開騷，屆時會問導演要不要揭開美女舞者的謎底：「睇吓到時喺我揭開佢係邊個，定係佢自己揭開自己係邊個。」他又言女朋友Maple經常到場觀賞自己演出，稱女朋友支持男朋友是天經地義：「我之前啲舞台劇佢都睇咗5、6場，唔係佢今次先支持我，係今次咁啱畀人影到（女朋友有冇興趣跳舞？）我唔喺好知佢啲興趣。」

講到今次節目方力申與黃翠如會遠赴巴黎，提到04年雅典奧運方力申夥拍葉璇任主持，方力申於直播期間對葉璇講「你寸我吖嘛」令雙方不和的說法傳到現在，對此方力申形容自己已經是「老Pat Pat」，不會再犯這種錯誤：「我唔會做第一個開口，大家鬥唔講嘢。」

首次擔任奧運主持的翠如則指要提前做足功課，了解巴黎當地有什麼特色事物是與奧運相關：「運動員訪問今次主力方力申負責，我主力負責同奧運相關嘅文化，做周邊嘢。」不過稱會和公司極力爭取，希望可以現場直擊跳水等賽事。問到他們今次到巴黎會否買手信給另一半？黃翠如指老公蕭正楠已經要求了要與奧運相關的手信，而方力申就說：「應該唔洗，睇吓有啲咩，最緊要啱。」

同場Tiffany今次首次被委任為「奧運之星」，將會走入港九及新界東區與市民互動，推廣奧運。擅長籃球運動的她，以往亦非常關注奧運，尤其是籃球、劍擊、跳水類等項目，又言會事前做足功課，請教前輩，避免問市民奧運問題時被恥笑無知。問到今次會否出盡渾身解數，穿着性感落區宣傳奧運？Tiffany 笑說：「我一向走開健康形象，我覺得透過奧運可以畀市民明白做運動喺健康嘅（即場示範籃球球技？）都想，不過呢啲活動應該公司安排。」透露平時會約一眾公司同事打室內籃球。