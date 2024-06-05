企木箱「遷就」周殷廷身高　林熙彤大嗌三生有幸

現年20歲的林熙彤（Hazel）憑着一雙圓潤有神的大眼神及甜美樣子吸引不少宅男注意，日前她更夥拍型男周殷廷（YT）拍攝洗髮露廣告，Hazel化身「型偵探」YT的小助手，調查籃球場上誰是發出臭味的「真兇」。在找出「真兇」後Hazel更為臨時演員速洗頭髮，演出時非常可愛又生鬼，連在場工作人員都大讚她有搞笑天分。

矯小的Hazel跟身形高大健碩的YT身高上甚有距離，故拍攝時她被安排站在木箱上，換位置的時候，YT更悉心為她搬箱，又替她撥弄亂了的頭髮，當正Hazel妹妹一樣去照顧，相當貼心！二人首次合作，Hazel說：「能夠同YT合作，真係三生有幸！佢好有風度，真人同上鏡都咁靚仔，又有才華！知道佢都係導演，雖然今次合作好短時間，都覺得佢做演員真係好專業，希望將來有機會可以喺唔同範疇合作，等我偷吓師學吓嘢。」

正在拍攝ViuTV新劇《哪一天我們會紅》的Hazel，開心又再有新挑戰，她說：「今次呢套新劇對我嚟講係一個新挑戰，所以我都好用心去做，希望大家除咗見到我可愛嘅一面，會帶畀大家新鮮感。而除咗工作我仲兼顧讀書，我讀完year 3喇！嚟緊會讀year 4，好充實！」