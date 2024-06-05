不滿男一地位被奪　王一博粉絲炮轟製作團隊

「第29屆上海電視節白玉蘭奬」將於本月28日舉行，而本屆「最佳男主角」入圍名單卻備受爭議，劇集《追風者》男配角王陽竟有機會角逐視帝，反而名副其實的男主角王一博則被淘汰出局，隨即引爆王一博粉絲的怒火，連日來不繼炮轟出品方及王陽，結果今日出品方終於跪低，發聲明解釋情況！

出品方於聲明內表示：「我們尊重並珍惜每一位演員的出色表演，因此在白玉蘭獎提報細則允許的前提下，為每位主演都做了提報以爭取榮譽，報獎情況未同步主創和演員。」據悉，白玉蘭奬報名規定一套劇集的主角可以同時報名2人。眼見粉絲「來勢凶凶」，王一博亦不禁發聲：「《追風者》能被大家認可，離不開劇組所有主創和工作人員的努力與付出。大家彼此理解，相互支持，魏若來（其角色）的成長也不僅僅是一個人的成長。感謝觀眾，作為演員，我將繼續傾盡全力，專注於每一個角色與作品。」至於「被針對」的王陽​​​則無奈說：「我踏實拍戲，行勝於言。」​​​

而出品方的聲明，依然未能令王一博粉絲息怒，依舊不滿王一博被奪走唯一男主角的地位：「宣傳的時候你們所有人明確說魏若來是頂天立地大男主，劇情是由魏若來展開！需要熱度的時候讓王一博粉絲衝，但為什麼現在背刺王一博及粉絲？」似乎繼續難以平息民憤。