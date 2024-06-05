揭開真面目　原來愛縱慾

好多人都有潛在性格，不過要發現佢哋嘅真面目唔係咁容易，就好似日本AV界嘅「真面目系列」咁，當中嘅女主角外表斯文，但係一旦被撻着就會露出淫蕩嘅真面目，變成床上戰鬥機器，將男人榨乾！

秘撈應召

喺E-BODY出品嘅《會計妹新田雪的真面目》入面，新田雪喺一間公司任職會計，由於佢管數好嚴，好多員工申請費用都唔批，男同事瑛太亦因為咁申請唔到一單費用而氣上心頭，於是放工返到屋企之後，佢就Call應召女郎上門出火發洩一下，點知嚟到嘅囡囡居然係新田雪！原來雪妹背住公司做應召女郎，瑛太更發覺對方原來亦係好性之人，自此二人成日喺公司鬼混。

鍾情大叔

於Prestige推出嘅《沉迷於黏稠SEX的文科女孩》當中，七嶋舞係一個文靜又怕醜嘅女仔，最鍾意去圖書館睇書，有一日，留意咗七嶋舞好耐嘅大貴叔色心大起，將阿妹拉入廁所，然後嚟個霸王硬上弓，奇怪嘅係舞妹全程冇反抗，原來佢本身係淫娃一名，對中年大叔更係情有獨鍾。之後，兩人經常上演連場激戰，而舞妹嘅需索亦愈來愈大，將大貴叔吸乾！

打得火熱

片廠S1出品嘅《打工正妹喝醉後突然變成接吻狂》，講述後生仔俊介喺公司相當留意宇野美玲呢位女前輩，因為美玲靚女又工作認真，令俊介對佢愈來愈有好感。有一晚，成班同事收工後去飲酒消遣，飲到最後剩低俊介同美玲兩個繼續飲。美玲飲到酒意漸濃之後，同俊介身貼身兼獻吻，俊介見機會難得，梗係放過機會打蛇隨棍上啦！呢個時候俊介才發現美玲原來好享受床第之歡，之後二人經常相約上床尋歡。

簡評

好多人都係表裏不一，亦因為咁，今日為大家介紹嘅「真面目系列」令人睇得特別過癮喇！喺3部作品當中，本仙最鍾意新田雪主演嘅《會計妹新田雪的真面目》，一來雪妹對波真係好大，二來佢外表斯文，今次扮演正經會計妹相當適合，之後變身成為應召女郎同男主角瘋狂激戰，感覺得好似睇住正經女仔變淫娃一樣咁興奮。