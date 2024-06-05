龍婷支嚳儀為開騷積極備戰　預告高顏值拍檔登場

藝人陳庭欣（Toby)、《中年好聲音》學員龍婷、支嚳儀和李佳等人今晚（5日）出席電影《警長：捉內鬼》的首映禮。Toby透露孖男友和一大班好友入場看電影，笑言很久沒有出席首映活動。她指和男友都喜歡看動作電影說：「我鍾意睇咩，我男朋友就鍾意睇。」不過卻指不喜歡看愛情片，所以甚少看韓劇，但卻會看綜藝節目，分享最近喜歡看《體能之巔：百人大挑戰》，更被節目重燃健身熱情：「睇完之後即刻搵教練上堂。」問到會否催促男友操fit身材？她說：「呢啲迫唔到，而且佢自己都有操開。」又表示男友對食物特別專一，長期只吃六隻蛋白、兩件番薯和一份沙律來保持身型。

同場，龍婷和支嚳儀笑言最近為了開騷正努力培養默契，透露她們在今次騷上有大突破，會和其中一位《中年好聲音》學員組成期間限定拍檔。起初她們賣關子，不想公開演唱會拍檔，龍婷只表示拍檔是位顏值、智商和情商都很高的人，且正能量滿滿並已有家室，而支嚳儀則讚拍檔是位身材好和笑容燦爛的人，不過最後還是被記者踢爆，她們就是對方的拍檔，龍婷亦點頭承認。問到合唱歌曲？她們就指還未選好，支嚳儀更表示希望能夠在演唱會上唱出自己的個人單曲。