索女着得性感，係為咗騷身材，定係穿得自在？姑勿論如何，對泰國性感模特兒Haruthai Hongthong嚟講，縱然着得密實仍難掩誘人身段，加埋樣靚得嚟，帶幾分妖媚味道，實在令男人難以抗拒。

行注目禮

雖然泰國天氣熱辣辣，但無可否認對擁有好身材嘅索女嚟講，正係騷迷人身段嘅最佳時機，滿足男士嘅眼球之餘，仲令人睇到㷫合合。不過對出生於泰國沙沒沙空府，現居曼谷嘅Haruthai Hongthong嚟講，無論着得清涼與否都會成為男士們嘅焦點，原因好簡單，只要去佢嘅社交帳號度睇吓，就明白點解佢會咁吸睛。激凸雙峰加上誘人纖腰，仲有對修長美腿兼且有副靚樣，如此高質索女唔好話着得性感，就算包到密密實實仍會吸引到男士嘅目光。

事實上，早喺Haruthai Hongthong投身模特兒界之前，經常喺街上被男士投以注目禮，可能因為習慣咗被其他人由頭望到落腳，所以成為模界一員後，就拍攝性感寫真展露火辣身材畀大家盡情欣賞。

最愛便服

做模特兒最重要係有本錢，難怪擁有出眾外形嘅Haruthai Hongthong，甫出道便已獲得大量工作機會。最初以時裝模特兒工作為主嘅佢，隨住人氣愈嚟愈勁，後來仲做埋車模及展銷女郎。要知道本身好身材嘅佢，縱然着得密實亦相當有睇頭，難掩性感魅力，尤其一對長腿更係相當吸睛。更何況早喺佢投身模特兒界時，便開始經營社交帳號，將性感靚相大方喺網上分享，更係為佢贏得更高人氣。

而Haruthai Hongthong經常拍攝大尺度寫真，但問到佢最愛邊種造型時，竟然唔係內衣同比堅尼，而係便服，佢解釋話因為便服好多都好密實，但只要略為修剪一下，嗰種性感味道會更加誘人。

身材玲瓏浮凸嘅Haruthai Hongthong，無論係內衣造型，定係化身成OL，都係咁性感及吸睛，尤其係佢嗰對激凸車頭燈，更係睇到人流晒口水呀！

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34F-23-34