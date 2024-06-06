【是日通勝】

農曆五月初一

甲辰年 庚午月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、開市

忌：造酒、合醬、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

金牛座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

雙子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

巨蟹座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

獅子座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

處女座：愛情運與財運急跌，多用橙色對你較有利。

天秤座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

天蠍座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

人馬座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

山羊座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

水瓶座：結識到有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

雙魚座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）羊 事業差

鼠：桃花旺，脫單機會來臨，要好好把握。

牛：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

虎：財運不錯，投資可一試，但必須謹慎。

兔：運勢平平，工作遇阻滯，士氣受打擊。

龍：疑神疑鬼冇好處，要對伴侶多點信任。

蛇：感情關係受考驗，多包容可大步檻過。

馬：情緒不穩，易意氣用事，破財風險高！

羊：是日沖煞，事業運不佳，需保持冷靜。

猴：財運上升，審慎投資容易有意外收入。

雞：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

狗：生活壓力稍為紓緩，事業也重上正軌。

豬：宜留一筆錢傍身，以便應付不時之需。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

蝠鼠吊金錢

蝠鼠吊金錢是一個中國諺語，意思是以不正當的手段獲取財富或金錢，因為「蝠」與「福」同音，也取福氣之意。這個諺語源於古代的故事，描述了一隻蝙蝠以倒掛在樹枝上的方式吸引金錢的情景。儘管這個故事是虛構的，但它作為一個寓言，被用來警示人們應遠離不道德的行為。

蝠鼠吊金錢的意義在於提醒人們不要透過不擇手段來追求財富。一些人可能會利用詐騙、欺騙或其他不道德的手段來獲取金錢，但這樣的行為是不可取的。它不僅違反倫理道德，還可能導致法律問題和社會不安。

相反，我們應該以誠實和努力的心態來追求財富，意味着要遵守法律和道德準則，通過實現自己的目標和夢想來獲取金錢。這種方式可以確保我們在獲得財富的同時，也能維護我們的良心和社會地位。

此外，蝠鼠在中國文化中也被視為吉祥的象徵。蝠鼠的膜翅可以讓它們在夜間飛行，象徵着智慧和靈活性。因此，蝠鼠吊金錢也提醒我們在追求財富的過程中，要保持智慧和靈活性，不僅僅是追求金錢本身，還應該追求知識和智慧。