張敬軒豪借千呎單位　助VIVA同居培情

英皇女團VIVA計劃同居，以增進成員間的友情，此舉獲師兄張敬軒鼎力支持，仗義免費借出位於港島區、價值千萬的單位，成為4女的「短暫安樂窩」，認真豪氣！

VIVA於成團前，僅得姜咏鑫（Ada）及李晞彤（Carina）因曾參加選秀節目《造星4》而略為相識，故與「新加入」的馬思惠（Macy）與張鈊貽（VALC）感到陌生。為增進她們的感情，其經理人決定效法當年女團Cookies剛出道時的安排，讓4女一起生活，希望透過同居3、4個月，徹底打破成員間的隔膜，從而培養出默契，同時安排拍攝網上團綜，望提高歌迷對她們的了解。

身為「大師兄」的張敬軒（軒仔）聽聞公司有此安排時，即二話不說主動借出港島區一個過千呎的4房單位，助VIVA達成同居的目標，軒仔認真豪氣！不過由於Macy目前仍在廣州修讀音樂，故同居計劃將會等她7月畢業來港後，才正式展開。而月前因要到韓國受訓，身為理大物理治療系學生的VALC，需向校方申請休學一個學期，但稍後她會復學，實行事業、學業兩兼顧。

工作接踵而來

另外，VIVA憑着青春活力，至今出道一星期已成功打響知名度，更獲不少媒體邀約亮相。據悉，4女將於稍後為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，而無綫則安排她們為8月舉行的大型慈善節目演出。VIVA又將為新城台慶落力站台，與此同時亦開始有活動及廣告商招手「問價」，意味4女稍後會舖天蓋地式亮相，全力攻陷娛圈！