鄭俊弘親揭2歲囝囝已出現病徵　忽然斷電暈厥

歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩的兒子患有罕見病「天使綜合症」，兩夫妻正籌備慈善演唱會，歌手好友方力申、JW、蘇永康等義不容辭相助。Fred昨日受訪時透露兒子已出現抽筋及頭暈的徵狀，會諮詢醫生是否需要吃藥控制，同時盼望業界盡快研製出改善此病症的藥品。

鄭俊弘與何雁詩日前首度公開2歲囝囝患有罕見遺傳病「天使綜合症」，此病會嚴重影響學習、語言及自主活動能力，甚至出現手腳痙攣徵狀，事件引起各界關注。Fred昨日接受東網獨家訪問，被問到囝囝現時情況時坦言：「呢個報道出咗後，真係收到好多親友DM（私訊）話識啲中醫、醫生，甚至幫我哋搵到外國研發天使綜合症藥物有關嘅聯絡，真係好好，得到咁多人支持，因為我哋真係唔識咁多醫生同醫學界嘅嘢，報道出咗幫到好多。阿仔依家情況OK，穩定嘅，醫生之前畀咗心理準備我哋，話2歲開始會多啲見佢暈或者抽筋，佢呢輪真係暈多咗。」

問到詳細情形時，他表示：「佢會好似無端端停電咁，個頭耷一耷、跌一跌，呢個我哋係有心理準備嘅，之後去覆診都會問吓醫生，睇吓有冇需要開始食藥控制。（會向外國醫學界求助？）依家係冇藥醫到呢個症，都係研發當中，希望佢哋快啲研發到就好喇！」