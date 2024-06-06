東方日報C1：王一博出局怒火狂燒　唐嫣破例入圍

內地視壇盛事之一白玉蘭獎日前公布入圍名單，頂流小生王一博未能憑劇集《追風者》入圍角逐視帝，反而同劇的王陽入圍，惹起軒然大波，負評於不足一星期超過16萬，由於群情洶湧，出品方昨日發聲明望「撲火」，王一博亦幫手拆彈，可惜仍未能平息眾憤，是非沒完沒了！

《第29屆上海電視節白玉蘭獎》將於本月28日舉行，而本屆「最佳男主角」入圍名單備受爭議，劇集《追風者》男配角王陽有機會角逐視帝，反而名副其實的男主角王一博則被淘汰出局，隨即引發王一博粉絲的怒火，由公布名單到昨日已出現超過16萬負評留言，大多數是炮轟《追》劇出品方及王陽，結果昨日出品方終於跪低，發聲明解釋情況！

聲明內容表示：「我們尊重並珍惜每一位演員的出色表演，因此在白玉蘭獎提報細則允許的前提下，為每位主演都做了提報以爭取榮譽，報獎情況未同步（通知）主創和演員。」據悉，白玉蘭獎報名規定一套劇集的主角可以同時報名2人，故劇組同時報了王一博及王陽為「男主角」，最終只有王陽入圍。

眼見粉絲「來勢洶洶」，身為今次風波的主要人物王一博，昨日亦不禁於社交平台發聲：「《追風者》能被大家認可，離不開劇組所有主創和工作人員的努力與付出。大家彼此理解，相互支持，魏若來（其角色）的成長也不僅僅是一個人的成長。感謝觀眾，作為演員，我將繼續傾盡全力，專注於每一個角色與作品。」並指一個作品的成功是整個團隊的事，會互相支持，似想為事件「拆彈」。至於入行多年，近年憑《追》劇彈出的實力派演員王陽，對於「被針對」一事則無奈地表示：「我踏實拍戲，行勝於言。」

粉絲不滿被「利用」谷熱度

可惜，聲明及王一博的表態，依然未能令王一博的粉絲息怒，依舊不滿偶像被奪走唯一男主角的地位：「宣傳的時候你們所有人明確說魏若來是頂天立地大男主，劇情是由魏若來展開！需要熱度的時候讓王一博粉絲衝，但為甚麼現在背刺王一博及粉絲？」事件繼續於網上發酵，罵聲不絕。

除了男主角入圍名單鬧得滿城風雨，女主角入圍名單亦甚有爭議性。憑劇集《繁花》成為視后熱門之一的唐嫣，被不少網民質疑其女主角身份，因她跟同劇的女星馬伊琍和辛芷蕾戲份相若，之後更爆出原來劇組曾跟主辦方溝通，打破了本身一劇只能提名2位女主角的慣例，一開始已報上3位女主角的名字，最後由唐嫣成功入圍。

而唐嫣今次獲提名，亦掀起不少話題，因她跟另外兩位「85後花旦」楊冪、趙麗穎都未攞過白玉蘭視后獎，故不少網民熱議，如果今次唐嫣奪獎，將令一直演藝事業明顯遜色於楊冪和趙麗穎的她，可以爭番啖氣，贏回漂亮一仗！

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