周末好去處　享受自然「樂」趣

陽光燦爛的夏日，最適合到外走走，感受和煦的陽光！而新都會廣場由6月9日至7月28日舉辦「Metro Green」探索自然夏日盛會，讓人毋須遠征郊外，都可以在城市中擁抱大自然，享受探索自然生態的樂趣。至於夜晚，可以到Mira Place的Mira Steps聽音樂，或是到中庭逛市集。

【探索自然夏日盛會】

陽光燦爛的夏日，最適合到郊外走走，感受大自然！新都會廣場由6月9日至7月28日將舉辦「Metro Green」探索自然夏日盛會，3大工作坊與綠色主題活動讓你毋須遠征郊外，都可以在城市中擁抱大自然，享受探索自然生態的樂趣。打頭陣有6月8日的兩場有機蔬菜收割團，參加者可即時收割有機蔬菜帶回家，如番薯葉、莧菜、通菜、韮菜等，品嘗最新鮮的滋味。有意義的綠色生活體驗，當然要延續至7月的盛夏！由7月起，一連兩個周末綠色市集，集合多個本地綠色原創品牌，除了有多款美觀的綠色生活小擺設和精品，更有爬蟲用品和設計精品等，讓爬蟲愛好者把心頭好帶回家。除此之外，炎炎夏日，最適合嘆冰爽香甜的西瓜，商場將於7月27日及28日舉行夏日西瓜宴，歡迎你報名一齊品嘗西瓜兼了解於都市農莊種西瓜的秘技！

Dream with Mi 想「匠」無界限】

Mira Place一向致力支持本地文化，為有夢想的年輕人提供追夢的平台，推動原創品牌發揮創意想「匠」，成就更遠大理想。今個夏天，Mira Place 將成爲夢想集中地，推出“Dream with Mi”想「匠」無界限夢想平台，全方位探索本地創意品牌及推廣匠人精神，致力讓新進匠人品牌和勇於追夢的音樂Busker成為Mira Dreamers，在Mira Place發光發亮！將於6月14日推出一連串活動推動本地文化！一連三個週末的作「飾」生活‧文創市集，及每逢星期五於Mira Steps舉行“Sing Your Dream”表演平台，將會於即日起進行公開招募，讓有夢想的創作者和busker參與，被挑選參與活動的Mira Dreamers更有機會被發掘參與商場其他精彩活動，包括與商場推廣活動的合作機會和年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節等！