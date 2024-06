藝人譚嘉儀、鄧伊婷和黃嘉雯三人近日一同到澳門拍攝夏水禮節目,出名樣靚身材正的她們一向活躍於社交平台,並且從不吝嗇在網上大派福利晒身材,因此吸引了大批支持者。昨日(5日),她們就一同在網上分享於酒店大跳手指舞的片段,只見片中三人齊齊穿上運動Bra Top,搭配瑜珈褲,露出纖腰,對着鏡頭跟隨音樂不斷扭動身體,相當有看頭!三人一同在自己的社交平台上留言說:「Look at me !! Look at me!! 好開心一齊出 trip,Fun dance together」,即吸引大批網民留言:「三個都咁好身材」、「動作好一致」、「好洗腦」。