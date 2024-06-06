移民旅遊｜細路搭飛機係噩夢？帶孩登機5貼士

不少人搭飛機，最驚不是遇到氣流，而是遇上小朋友。早前有網民分享「慘痛」經歷，表示在3個半小時的機程中，近半時間耳朵都充斥着同機一位2歲小朋友的哭聲，全機乘客都被吵到耳鳴兼崩潰。

雖然不少網民，都怪責該父母帶幼童搭飛機行為太「自私」，但也有為人父母的表示理解當中的無奈。其實帶小朋友搭飛機，是否就一定「災難」收場？當然不是，只要父母能做足準備，小童機上「失控」風險也能大大減低，以下5個貼士，父母一定要謹記：

（1）適合旅行歲數

按航空公司規定，健康小童只要出生滿一星期，便可乘搭飛機；雖說可以但也不等同「適合」，嬰孩年紀在3至7個月時期，免疫力與成長已趨隱定，生理上也只會吃喝拉睡，活動範圍不大。但當小童進入1至2歲，即俗稱「Trouble Two」階段，活動量卻會大增，個性也變得反叛。直至3歲後，小童才較理解父母指令，語言表達也會更佳。換言之帶1至2歲小朋友出門旅行，家長真要特別考慮清楚，是否要向「難度」挑戰。

（2）選擇最佳座位

現時手抱嬰兒，乘搭飛機可跟父母同坐，或躺於航空公司提供的嬰兒籃內。由於經濟艙空間有限，父母抱着手抱嬰孩，連用餐也有困難，故建議訂機票時先預約可設置嬰兒籃的座位，在機程中大人小童也較輕鬆。2歲以上小童便要佔座買機票，建議預早訂票揀位，確保親子可坐一起，及預早選擇窗口位，讓小童可看風景分散注意，亦建議父母選坐靠近洗手間位置，若孩子弄污衫褲，往更換也較方便。

（3）帶備娛樂玩意

小朋友耐性有限，最怕他們在機艙坐不定，不斷在走廊上奔跑發生危險，故此如有小童乘航班，空姐通常都會派小禮物例如貼紙、填色遊戲或拼圖等，給小童打發時間，座位電視亦可選播兒童節目，吸引他們安坐位上。當然家長如能帶備他們最愛的玩具、書本或平板電腦，就更能安撫小童情緒，預早預訂兒童餐，他們用餐時也會更開心專注。

（4）紓緩耳壓平衡

在飛機升降期間由於氣壓轉變，小童耳朵特別容易感到脹痛或耳鳴，令他們哭鬧不停。2歲以下小童，可給他們奶嘴或飲水，因為咀嚼或吞嚥動作，可紓緩耳內壓力的不適；而2歲以上小童，可給他們準備糖果、零食或飲料，升降時可幫助他們平衡耳壓。

（5）提前到達機場

小朋友精力旺盛，白天乘搭飛機，也特別難持久坐定，故此選擇晚上航班出發，讓他們登機後盡早入睡，也不失為好方法；為免小童精力過盛，建議提早到達機場，預留時間讓他們在機場跑跑走走，而部分機場更設有兒童遊樂設施，最適合給小朋友「放電」，讓他們登機後更易入睡。順道提醒，乘飛機若有小童同行，通常不能使用航空公司的網上預辦登機手續（Online Check-in）服務，提早到機場也有確實需要。