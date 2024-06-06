玩盡三日兩夜！大鵬半島　歐陸風情

下星期一係端午節假期，最啱連埋周末自製短Trip玩盡三日兩夜。位於深圳東南部的大鵬半島，三面環海擁有多個絕美景點，今次介紹幾個過夜好去處，其中玫瑰海岸備有勁多打卡位，鹿嘴山莊可遊覽知名電影拍攝現場，另可入住希臘風民宿感受歐陸風情。當然唔少得嘗盡地道美食，齊齊過一個難忘假期。

打卡勝地 特色活動體驗

玫瑰海岸位於葵涌鎮大鵬灣畔，屬大鵬半島第一個國家AAA級旅遊景區。總面積達22.6萬平方米，擁有綿延1,500米的天然沙灘。水清沙幼之餘，沿路有天然礁石及椰林樹影，並可遠眺若隱若現的香港山景。沙灘上不乏體驗項目，例如可騎馬遊覽、打沙灘排球，甚至可玩風帆、獨木舟、滑翔傘、水上電單車等運動。同時擁有豐富的打卡場景，必到荷蘭風車、鳥巢座椅、薰衣草花海、歐洲古堡等異國風景點；情侶則可於教堂、同心鎖、彩虹橋等留影，難怪它能成為深圳人氣婚攝勝地。成人票約50元人民幣，購買後可入場任影任玩，場內更提供婚紗租借，提前預約便可影番輯婚紗相。根據網友意見，每天入夜附近比較塞車，建議大家早點到，想過夜的話可入住收費露營區，預算多一點則可預訂玫瑰酒店，備有園景及海景套房供選擇呢！

影迷朝聖 星爺美人魚洞

鹿嘴山莊是一個大型度假村，位於大鵬半島最東面的南澳楊梅坑區內，被稱為深圳的「天涯海角」，可看到深圳第一縷晨光。此處一邊是綿綿的七娘山脈，另一邊是大亞灣海洋，古色古香的木屋與歐式小築錯落於山林之間，是現實版的世外桃源。鹿嘴山莊部分為地質公園，處處是奇異岩岸與礁石絕壁。當中最出名是有一個海蝕洞，周星馳電影《美人魚》也曾到此取景，故此洞又名為「美人魚洞」，洞口因海岸侵蝕導致岩石凹陷，隨着年月變大變深，在此打卡恍如走進電影之中。這景點不算很大，花半天便可遊覽，回程可乘坐觀光車或快艇，有時間的話可沿海岸線走約5公里回去。住宿方面，共有81套森林小木屋別墅，設有海景套裝、山景木屋、蒙古包帳篷等11個房型，足不出戶便可將山海風情盡收眼底。

靚爆民宿 海景陪伴入睡

大鵬半島有不少靚爆海景民宿，白房子‧美宿是其中之一。開業只有約兩年，坐落南澳第一沙灘的第一排，距離海邊僅二百多米，走幾步就能跳入海中。房間共有40個，大部分面向大海，並設有窗邊浴缸或露台海景浴池，可以一邊浸浴一邊欣賞180度全海景，天氣好時則能盡享日光浴。民宿採用希臘白色風格，客房都是設計師精心傑作，雖然面積不大，但無遮無柱空間感十足，每一個位置都IGable。房間設備五臟俱全，設有100吋巨幕投影可跟好友看電影。入住包24小時一對一管家服務，提供歡迎水果及下午甜品，更可享用峇里島同款漂浮早餐，性價比高。民宿還有餐廳及咖啡廳，即使不入住也可入內用膳，後者的咖啡出自Q-Grader咖啡師之手，每一杯都是精品。附近則是網紅沙灘餐吧MayMay所在，採用美式裝修風格，其海中餐車勁多人專程來打卡。

靠水吃水 鮮味客家菜餚

所謂「靠山吃山，靠水吃水」，大鵬半島鄰近大海自然以海鮮聞名。新潮味海鮮餐廳長踞《大眾點評》西涌魚鮮服務榜第一名，招牌菜海膽炒飯有滿滿海膽，口感一流。推介菜式還有椒鹽深海蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝、蠔仔煎蛋、鹽焗花螺等，套餐價每人不用100元人民幣，比香港划算得多。鵬城飯館則是《大眾點評》大鵬新區粵菜榜榜首，位於大鵬所城內，吸引很多人慕名而來。主打傳統客家菜餚，招牌菜將軍鴨是以前海軍逢年過節或打勝仗才會烹煮，選擇肉質緊緻的本地鴨，蒸好後淋上秘製醬料，肉香滿溢。炸豬肉、釀豆腐等菜式同樣性價比高，仲提供滋粑、艾果、花生糕等多款客家小吃，保證饕餮味蕾爆發。來到所城不妨去埋LOOKA COFFEE食甜品，熱門單品有焦糖布丁燒、伯爵紅茶芝士蛋糕、斑蘭卷等，嗜甜人士不容錯過。